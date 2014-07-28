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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 977978979980
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 11:31

ЛАД А вообще у нас спор как в старом анекдоте:
- Разговаривают пессимист с оптимистом.
Пессимист:
- Хуже уже не будет.
Оптимист (радостно):
- Будет, будет!
:)

А у нас и не спор.Такой себе анализ, мнения, выпуск пара.Меня никогда никто не убедит, что в форуме должно быть как то иначе.Ни кого не обязываю прикреплять графики, выискивать ценные идеи, строчить очень длинно и т д.Форум - это что то типа лавочки под подъездом, где можно присесть и поболтать.И подобно методу мозгового штурма, среди всего проскакивает что то ценное, берётся на вооружение, извлекается польза.Ну а если и нет, тоже ничего страшного.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:01

  Vitl написав:ЛАД А вообще у нас спор как в старом анекдоте:
- Разговаривают пессимист с оптимистом.
Пессимист:
- Хуже уже не будет.
Оптимист (радостно):
- Будет, будет!
:)

А у нас и не спор.Такой себе анализ, мнения, выпуск пара.Меня никогда никто не убедит, что в форуме должно быть как то иначе.Ни кого не обязываю прикреплять графики, выискивать ценные идеи, строчить очень длинно и т д.Форум - это что то типа лавочки под подъездом, где можно присесть и поболтать.И подобно методу мозгового штурма, среди всего проскакивает что то ценное, берётся на вооружение, извлекается польза.Ну а если и нет, тоже ничего страшного.

Согласен. Но желательно не читать откровенные глупости и троллей. Хотя, по-видимому, мало реально. :(
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Усім привіт. Бажаючі можуть зайти і почитати від цього повідомлення https://курс.ком.юа/forums/topic/181-pr ... ent=497982 Чинники, звичайно, обговорюються абсолютно другорядні, але мені здається, дискусія не погана і інформативна.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 17:54

  orest написав:Усім привіт. Бажаючі можуть зайти і почитати від цього повідомлення https://курс.ком.юа/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=497982 Чинники, звичайно, обговорюються абсолютно другорядні, але мені здається, дискусія не погана і інформативна.


Привет.Да, эти второстепенные так и тянут гривну вниз.Что там перебежчику узкоглазому не понравилось?Орест, по поводу второстепенности, тут без обид и это нужно признать, всё после мвф второстепенное,но без этого тоже никуда, не можем же мы следить только за развитием ситуации с мвф.Вот мнение не моё, но подтверждающее важность моей т з.

Если Украина не продлит сотрудничество с МВФ до 20 июля, то в стране случится дефолт. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации.

ФАКТ. Президент ЕБА Томаш Фиала призвал правительство не медлить и решить все вопросы с МФВ. Он предупредил о том, что фонд скоро уходит на летние каникулы, поэтому Украина рискует не получить новый транш.

По словам Фиалы, нельзя допускать, чтобы приезд миссии МВФ был отложен к сентябрю. В сентябре в стране стартует президентская и парламентская кампании, а фонд не ведет переговоры о сотрудничестве во время выборных кампаний.

«Если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще и бюджет на следующий год. Этот процесс может затянуться до 2019 года. И тогда стране может грозить дефолт», – заявил президент ЕБА.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:00

в трамвае тролли и украинины стараются, наши люди - свн.За 5 лет нужно отдать 33 ярда зелени.Независимо от мвф :!: , нбу бьёт тревогу об оттоке валюты и ужесточении внешних заимствований.Если этот фундамент найдёт развитие. то мы скатимся на последнее место в Европе по доходам. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Я не перебіжчик. Просто мені для аналізу ситуації і "звірки курсу" ще потрібне спілкування.
На жаль,в "Контексті..." вже немає кого читати, по великому рахунку, (практично всі адеквати заходять сюди і там залишився тільки Сибарит, якого, по можливості, вишукую, навіть Холява, який був дотепністю і совістю гілки, перестав писати). А тут, чомусь, останнім часом, багато хто забув, для чого створювали гілочку. Або не пишуть, або перетворюють бесіду в харківсько-дніпропетровську комсомольську стінгазету. А там є життя, там багато читачів, дописувачів, іде активне обговорення, немає театру одногоактора і постійної реклами на весь екран.
Я жодного разу, перебравшись сюди, не написав того, що думаю чи відчуваю з приводу питань історії, війни, політики, суспільства, минулого, майбутнього нації і тд, хоч часто боляче було і кулаки зтискалися.
Дякую Алексу 2007, Очкарику і Улану, які залишилися такими, як домовлялися, хоч і радують дописами вкрай рідко.
І ще, за майже рік, що я пишу там (написав за той час якихось не цілих три сотні повідомлень) я жодного разу не писав тільки там, завжди в той же ж день копіював сюди, навіть якщо якісь цікаві думки висловлював в локальній дискусії, то адаптував до тутешньої розмови.
Тому, жодним чином винним себе не відчуваю.
Це не образи чи наїзд. Це спроба виправити ситуацію і не допустити перетворення хорошої бесіди в філію трамваю. Мушу попередити, що в мене дещо змінилося і я не зможу продовжити активну участь, але постараюся зявлятися як тільки буду мати час і сили. Але дуже хочу, щоб залишилося куди навідатися.
Усім гарного тижня, успіху і правильних і вчасних рішень. :)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:13

orest

Так как ты нас не покидал, звание перебежчика тебе не видать :D Ну я ж и писал о самурае, а не о тебе.Тот то уже давно не появляется.Общаться в разных местах никто не запрещал, да и вообще это очень полезно и широко.Я по другим вопросам тоже на стороне общаюсь :D
По курсу сложилась такая ситуация, которую я бы назвал - ничего нас уже не удивит :!: И вот почему - мы видели уже курс 40, мы после него видели 21.Сейчас находимся в середине этого диапазона.и независимо от второстепенных :D факторов мы можем пойти в любую сторону, правда с разной вероятностью.И особо нового чего то никто не увидит.В этом случае адекватные люди избрали простейшую тактику - залезть в зелёный танк и через щель прицела наблюдать за всей внешней пургой.Я всегда высоко ценил и ценю твою аналитику, спасибо за информацию и за старания для нас, твоих коллег.Но для кошелька практической пользы мало, по вышеописанным причинам.Ситуация заставила уйти в валюту и пофигу всё что происходит.Ну не совсем конечно, но кто мне скажет. какая мне разница курс будет 25 или 26 или 27.да только та. за которую я и сам пекусь - сколько долларов я солью на унитазные(с Очкарик) расходы.А вот если бы мвф отказал нам в сотрудничестве и закрыл программу, а за ним остальные инвесторы отвернулись, и из за дефицита валюты курс поднялся бы до сэмдэсят-восэмдэсят, вот это было бы то шо надо.очкарик получил бы свою заслуженную дозу осколков, а свн кайфовали бы от того. что курс поднялся в три раза , а цены скорее всего поднялись бы раза в 1,5-2.Я не имею вв импорт за валюту.На первое время на складах была бы масса товара по старой закупке - бери не хочу.Я в 2015 так телек третий купил в долларах раза в 2 дешевле его реальной цены.А текущие колебания в 20-50 копеек из за второстепенных факторов интересны только непосредственно откупающимся и вообще как направление тренда и перспектива.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 01:14

orest
Если можно (есть время), объясните почему "попит на валюту в регіонах масового проростання зернових і олійних різко виріс".
С чем это связано, для чего сейчас валюта производителям или экспортёрам зерна? Я очень слабо знаком с этими вопросами.

P.s. Согласен с Вашим взглядом на ветку. Я вроде тоже на этой ветке написал всего несколько постов на общие темы, остальное в контексте (да и там писал бы значительно меньше, если бы не встречающиеся там благоглупости). Постараюсь выдерживать дисциплину.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 16 лип, 2018 01:54, всього редагувалось 1 раз.
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 01:47

Vitl
Вы всё правильно пишете.
Единственное, с чем не согласен: "МВФ это единственный важный фактор в настоящее время."
Фактор очень важный, но не единственный и, возможно, даже не самый важный.
Да, Аваль и возврат НДС не приведут к действительно сильному росту курса или, как Вы пишете, не переведут курс в другой диапазон.
А вот цены на нефть-газ, уголь, металл, зерно, дефицит бюджета могут сыграть очень сильную роль. А если хотя бы несколько этих факторов совпадут, то скачок курса может быть сильнее и раньше, чем отсутствие транша.
На возврат долгов в этом, да и в следующем году валюты у нас хватит.
А вот дефицит бюджета может вынудить к печати гривни. А нехватку валюты на текущие закупки импорта, в т.ч. и критического, компенсировать нечем, разве что упрашивать Европу принять наших работников, чтобы резко увеличить поступление валюты от заробитчан. :mrgreen: И это может произойти гораздо раньше и быстрее (подчёркиваю, может, но не обязательно произойдёт).
К сожалению, эти факторы от нас практически не зависят (кроме дефицита бюджета).
Не спорить с budivelnik"ом :!:
ЛАД
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