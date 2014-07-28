проверка идет от 3-6 часов (так что 1-2 дня это сказки наших СМИ)...для Мариуполя это не имеет значения, проблема в том, что портах нет грузов (транзитных), а это было 35-40% грузооборота украинских портов
курс в банках и ПОВах стабильный купить по 26,25/30 в любом количестве, поэтому не вижу смысла разводить лишние дискуссии на ветке в самое лучшее время года
п.с. как российский порт надзор проверяет суда знаком не понаслышке...капитан у вас проблемы, но 500-600 баксов и выдаем чистый лист проверки(без замечаний)