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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:58

  ребе Нок написав:ЛАД насчет экспорта есть еще фактор Азовского. Хоть теперь и применяется фрахт судов не украинских, но и под зарубежным флагом попадают под проверку и простой день-два. Кошмарят, нервы и убытки.


проверка идет от 3-6 часов (так что 1-2 дня это сказки наших СМИ)...для Мариуполя это не имеет значения, проблема в том, что портах нет грузов (транзитных), а это было 35-40% грузооборота украинских портов

курс в банках и ПОВах стабильный купить по 26,25/30 в любом количестве, поэтому не вижу смысла разводить лишние дискуссии на ветке в самое лучшее время года

п.с. как российский порт надзор проверяет суда знаком не понаслышке...капитан у вас проблемы, но 500-600 баксов и выдаем чистый лист проверки(без замечаний)
prodigy
 
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