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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 08:58

  ребе Нок написав:ЛАД насчет экспорта есть еще фактор Азовского. Хоть теперь и применяется фрахт судов не украинских, но и под зарубежным флагом попадают под проверку и простой день-два. Кошмарят, нервы и убытки.


проверка идет от 3-6 часов (так что 1-2 дня это сказки наших СМИ)...для Мариуполя это не имеет значения, проблема в том, что портах нет грузов (транзитных), а это было 35-40% грузооборота украинских портов

курс в банках и ПОВах стабильный купить по 26,25/27 в любом количестве, поэтому не вижу смысла разводить лишние дискуссии на ветке в самое лучшее время года
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:18

ЛАД

Фактор очень важный, но не единственный и, возможно, даже не самый важный.

Это было о мвф...Т е вы уже заговорились до того. что якобы у меня он единственный :) нюню.а какой же важнее :?: Ответ наверняка будет увертюрный.Чтобы вы и может другие поняли. приведу самодельную формулу для наглядности.1КУРС=0,75МВФ+ 0,01аваль+0,01ставка+0,1Цена металла+...Из этого который раз уже устал повторять, что и другие факторы играют роль в курсообразовании, не путайтесь , но значительно меньшую.Нет фактора важнее мвф, на текущий момент, мне как то даже странно если этого кто то не понимает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:22

  ЛАД написав:orest
Если можно (есть время), объясните почему "попит на валюту в регіонах масового проростання зернових і олійних різко виріс".
С чем это связано, для чего сейчас валюта производителям или экспортёрам зерна? Я очень слабо знаком с этими вопросами.

P.s. Согласен с Вашим взглядом на ветку. Я вроде тоже на этой ветке написал всего несколько постов на общие темы, остальное в контексте (да и там писал бы значительно меньше, если бы не встречающиеся там благоглупости). Постараюсь выдерживать дисциплину.


орест дал ссыль. я в ней прочёл его извинения самураю.Сказал. что этот узкоглазый хочет там.орест принял почему то это на себя и навалил бочку ...Человеческий фактор.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:24

prodigy
курс в банках и ПОВах стабильный купить по 26,25/27 в любом количестве, поэтому не вижу смысла разводить лишние дискуссии на ветке в самое лучшее время года

Я просто более прямо в лоб написал. что многострочечное словоблудие о каких то призрачных драйверах. кот могут быть или не быть интересно только с т з чтива. практического интереса не представляют.привык называть вещи своими именами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 978979980981
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