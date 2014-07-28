Додано: Вів 17 лип, 2018 00:00

решил отрапортовать:

гривна с депо отоварена в привате, валюта в количествах минимум в пачку - без вопросов/предзаказов и явно еще есть



так что истории про отсутствие приноса както не подтверждаются(хотя наверное где как), скорее валютчики придерживали до более четкого понимания "завтра".



на этом основные чисто валютные операции в этом году завершены, хотя ниже 26 увидеть более чем реально. Основные рассматриваемые мной драйверы к росту курса СКВ: цены на зерно и металл(+/- на том же уровне уже пол года), ОВДП(массового выхода из них не наблюдается пока), а учетку НБУ поднял.



С МВФом непонятно до сих пор, в отличии от предыдущих лет, но реально кроме 1-2ярдов от МВф всё равно до финала выборов в 2019 никто ничего не даст. Европа что могла уже отсыпала.

Это мизер по сравнению с реальным потоками валюты в страну(-е).

В сказки про привлекательность и доверие к стране никто уже не поверит, даже если МВФ и нальет на последок еще этим. Все будут ждать понимания нового политического ландшафта с экономикой и так всё ясно.



пс. массированная инфообработка с курсами под 40 воспринимается как загон, есть ощущение что могут и ниже 25 продавить, если решат.

Еще с тех пор как 27,2 вбросили на вентилятор в 2016 - последовательно и непоколебимо считаю, подобные вербальные интервенции, не более чем технологией влияния на ожидания с последующим гешефтом за счет уверовавших.



ппс. новость про ДнепрАзот и колокарлсберги - это вообще треш, с помойки какойто подобрали, там еще днем откоментил. Послезавтра какойнибудь РовноАзот фирташевский всех спасет, ведь они за ночь смогли запустить производство хлора в нужных объемах, правда чуть дороже)

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