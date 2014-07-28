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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 16 лип, 2018 08:58
ребе Нок написав:ЛАД
насчет экспорта есть еще фактор Азовского. Хоть теперь и применяется фрахт судов не украинских, но и под зарубежным флагом попадают под проверку и простой день-два. Кошмарят, нервы и убытки.
проверка идет от 3-6 часов (так что 1-2 дня это сказки наших СМИ)...для Мариуполя это не имеет значения, проблема в том, что портах нет грузов (транзитных), а это было 35-40% грузооборота украинских портов
курс в банках и ПОВах стабильный купить по 26,25/27 в любом количестве, поэтому не вижу смысла разводить лишние дискуссии на ветке в самое лучшее время года
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prodigy
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:18
ЛАД
Фактор очень важный, но не единственный и, возможно, даже не самый важный.
Это было о мвф...Т е вы уже заговорились до того. что якобы у меня он единственный
нюню.а какой же важнее
Ответ наверняка будет увертюрный.Чтобы вы и может другие поняли. приведу самодельную формулу для наглядности.1КУРС=0,75МВФ+ 0,01аваль+0,01ставка+0,1Цена металла+...Из этого который раз уже устал повторять, что и другие факторы играют роль в курсообразовании, не путайтесь , но значительно меньшую.Нет фактора важнее мвф, на текущий момент, мне как то даже странно если этого кто то не понимает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:22
ЛАД написав:orest
Если можно (есть время), объясните почему "попит на валюту в регіонах масового проростання зернових і олійних різко виріс".
С чем это связано, для чего сейчас валюта производителям или экспортёрам зерна? Я очень слабо знаком с этими вопросами.
P.s. Согласен с Вашим взглядом на ветку. Я вроде тоже на этой ветке написал всего несколько постов на общие темы, остальное в контексте (да и там писал бы значительно меньше, если бы не встречающиеся там благоглупости). Постараюсь выдерживать дисциплину.
орест дал ссыль. я в ней прочёл его извинения самураю.Сказал. что этот узкоглазый хочет там.орест принял почему то это на себя и навалил бочку ...Человеческий фактор.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:24
prodigy
курс в банках и ПОВах стабильный купить по 26,25/27 в любом количестве, поэтому не вижу смысла разводить лишние дискуссии на ветке в самое лучшее время года
Я просто более прямо в лоб написал. что многострочечное словоблудие о каких то призрачных драйверах. кот могут быть или не быть интересно только с т з чтива. практического интереса не представляют.привык называть вещи своими именами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 16 лип, 2018 22:26
как Вам новость
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если не разрулят, то хорошая статья импорта может нарисоваться
...
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uaprofi
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:17
uaprofi написав:
как Вам новость
?
если не разрулят, то хорошая статья импорта может нарисоваться
Проблема еще глубже и коснется всех так или иначе начиная с водоканалов, Украина будет закупать хлор в Румынии или еще гдето может и у агрессора. Похоже тут команда порошенко заигрались в многоходовочку с принуждением Коломойского к поддержке на предстоящих выборах. Сначала Днепразот подсадили в техпроцессе на давальческое сырье со скидкой, так перекрылся вопрос высокой цены газа, теперь ультиматум нет поддержки не будет скидки. конечно надо понимать что хлор с Румынии или скидку Днепразоту оплатит бюджет Украины а не порошенко со своих офшоров. Другое дело что Днепразот может работать на дорогом газе но подорожает и продукция которую водоканалы должны будут купить. Но пока похоже важнее придавить Коломойского остановкой предприятия и порчей имиджа , ради этого готовы хлор и за рубежом брать.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 17 лип, 2018 00:00
решил отрапортовать:
гривна с депо отоварена в привате, валюта в количествах минимум в пачку - без вопросов/предзаказов и явно еще есть
так что истории про отсутствие приноса както не подтверждаются(хотя наверное где как), скорее валютчики придерживали до более четкого понимания "завтра".
на этом основные чисто валютные операции в этом году завершены, хотя ниже 26 увидеть более чем реально. Основные рассматриваемые мной драйверы к росту курса СКВ: цены на зерно и металл(+/- на том же уровне уже пол года), ОВДП(массового выхода из них не наблюдается пока), а учетку НБУ поднял.
С МВФом непонятно до сих пор, в отличии от предыдущих лет, но реально кроме 1-2ярдов от МВф всё равно до финала выборов в 2019 никто ничего не даст. Европа что могла уже отсыпала.
Это мизер по сравнению с реальным потоками валюты в страну(-е).
В сказки про привлекательность и доверие к стране никто уже не поверит, даже если МВФ и нальет на последок еще этим. Все будут ждать понимания нового политического ландшафта с экономикой и так всё ясно.
пс. массированная инфообработка с курсами под 40 воспринимается как загон, есть ощущение что могут и ниже 25 продавить, если решат.
Еще с тех пор как 27,2 вбросили на вентилятор в 2016 - последовательно и непоколебимо считаю, подобные вербальные интервенции, не более чем технологией влияния на ожидания с последующим гешефтом за счет уверовавших.
ппс. новость про ДнепрАзот и колокарлсберги - это вообще треш, с помойки какойто подобрали, там еще днем откоментил. Послезавтра какойнибудь РовноАзот фирташевский всех спасет, ведь они за ночь смогли запустить производство хлора в нужных объемах, правда чуть дороже)
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Додано: Вів 17 лип, 2018 01:02
Vitl написав:
......
орест дал ссыль. я в ней прочёл его извинения самураю.Сказал. что этот узкоглазый хочет там.орест принял почему то это на себя и навалил бочку ...Человеческий фактор.
О взгляде на ветку - имел ввиду его слова "жодного разу ... не написав ... з приводу питань історії, війни, політики, суспільства, минулого, майбутнього нації і тд".
... а какой же важнее
Ответ наверняка будет увертюрный.Чтобы вы и может другие поняли. приведу самодельную формулу для наглядности.1КУРС=0,75МВФ+ 0,01аваль+0,01ставка+0,1Цена металла+...Из этого который раз уже устал повторять, что и другие факторы играют роль в курсообразовании, не путайтесь , но значительно меньшую.
Формулу написать не возьмусь
, но, как и Вы, для наглядности - КУРС=0,3МВФ*t+ 0,05/t аваль+0,2ставка+0,5(снижение цены металла+зерна+рост цен на энергоресурсы)+0,3дефицит бюджета ...
Здесь t - это время. Т.е. Аваль может дать кратковременный всплеск, кот. со временем сойдёт на нет, а фактор МВФ, наоборот, - со временем его значение растёт. Т.о., на мой взгляд, сегодня (в ближайшие месяцы) бОльшую угрозу представляют цены, влияющие на наш торгбаланс, и, возможно, дефицит бюджета, а, к примеру, к концу следующего года МВФ или даже раньше станет решающим фактором.
Возможно, не прав. Corpocrator
Отсутствие приноса - понятие относительное, зависит от цифры на приём на данный момент. Допустим, по 26,20 не несут, а по 26,28 несут нормально.
"ОВДП(массового выхода из них не наблюдается пока)" - от кого Вы ожидаете массового выхода? У иностранных инвесторов их немного, а нашим особо деваться некуда, да и основная сумма у банков.
Европа отсыпала ещё не всё - недавно пообещали ещё 1 млрд. (может, даже больше - не помню точно), но с рядом условий, в числе которых чуть ли не важнейшее - транш МВФ.
"Это мизер по сравнению с реальным потоками валюты в страну(-е)" - с окончанием (-е) понятно, а вот с "у" - какие большие потоки валюты в страну Вы имеете ввиду?
" новость про ДнепрАзот и колокарлсберги - это вообще треш, с помойки какойто подобрали, там еще днем откоментил
" - где? Интересно было бы посмотреть.
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ЛАД
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Додано: Вів 17 лип, 2018 02:26
ЛАД
Что не спится в ночь глухую))
Я абсолютно уверен, что до выборов ничего существенного в жизни страны, в том числе и на валютном рынке, не произойдет. Нет глобальных событий на кардинальное изменение тренда, вот нет. До марта 2019 года, всё легко продержится и на старых запасах, никаких траншей уходящей власти отродясь не давали, брать им, а отдавать другим, дураков нет на таких условиях давать.
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