тут не только смысл в "помоечной" новости, а в том что таких новостей может быть куча большая, и определённая новость может отыграть на курс с поправочным кофициентом значимости 0,99
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:45
тут не только смысл в "помоечной" новости, а в том что таких новостей может быть куча большая, и определённая новость может отыграть на курс с поправочным кофициентом значимости 0,99
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