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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 979980981982
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:45

  Corpocrator написав:ппс. новость про ДнепрАзот и колокарлсберги - это вообще треш, с помойки какойто подобрали, там еще днем откоментил.


тут не только смысл в "помоечной" новости, а в том что таких новостей может быть куча большая, и определённая новость может отыграть на курс с поправочным кофициентом значимости 0,99
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:47

ЛАД

Более глубокое понимание формулы приветствую.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:50

  ЛАД написав:
  freeze написав:ЛАД

Что не спится в ночь глухую))
Я абсолютно уверен, что до выборов ничего существенного в жизни страны, в том числе и на валютном рынке, не произойдет. Нет глобальных событий внутри Украины на кардинальное изменение тренда, вот нет. До марта 2019 года, всё легко продержится и на старых запасах, никаких траншей уходящей власти отродясь не давали, давать одним, а отдавать другим, дураков нет на таких условиях давать деньги.

Внутри страны нет (кроме дефицита бюджета, но это вопрос в принципе решаемый). Остальное, о чём писал, от нас не зависит - цены не мы определяем. По траншу вполне вероятно, что Вы правы, продержаться продержимся. Причём не до марта, а скорее до лета - сразу после выборов транш не придёт, надо время на новые условия, их согласование, бюрократические процедуры.


Тоже присоединяюсь. что серьёзные движения нам не видать.Сейчас в лучшем случае могут закладываться под них основания.По поводу курса мне понравилось мнение Корпократора в том. что прогнозные цифры это элемент стрижки :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:17

Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:13

  Vitl написав:Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...


как только...будем брать по-любому,а пока отдыхаем на морях и ждем когда вмешается регулятор
prodigy
 
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