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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:45
Corpocrator написав:
ппс. новость про ДнепрАзот и колокарлсберги - это вообще треш, с помойки какойто подобрали, там еще днем откоментил.
тут не только смысл в "помоечной" новости, а в том что таких новостей может быть куча большая, и определённая новость может отыграть на курс с поправочным кофициентом значимости 0,99
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uaprofi
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Додано: Вів 17 лип, 2018 17:47
ЛАД
Более глубокое понимание формулы приветствую.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 17 лип, 2018 17:50
ЛАД написав: freeze написав:ЛАД
Что не спится в ночь глухую))
Я абсолютно уверен, что до выборов ничего существенного в жизни страны, в том числе и на валютном рынке, не произойдет. Нет глобальных событий внутри Украины на кардинальное изменение тренда, вот нет. До марта 2019 года, всё легко продержится и на старых запасах, никаких траншей уходящей власти отродясь не давали, давать одним, а отдавать другим, дураков нет на таких условиях давать деньги.
Внутри страны нет (кроме дефицита бюджета, но это вопрос в принципе решаемый). Остальное, о чём писал, от нас не зависит - цены не мы определяем. По траншу вполне вероятно, что Вы правы, продержаться продержимся. Причём не до марта, а скорее до лета - сразу после выборов транш не придёт, надо время на новые условия, их согласование, бюрократические процедуры.
Тоже присоединяюсь. что серьёзные движения нам не видать.Сейчас в лучшем случае могут закладываться под них основания.По поводу курса мне понравилось мнение Корпократора в том. что прогнозные цифры это элемент стрижки
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:17
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:13
Vitl написав:
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
как только...будем брать по-любому,а пока отдыхаем на морях и ждем когда вмешается регулятор
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prodigy
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Додано: Сер 18 лип, 2018 17:43
prodigy написав: Vitl написав:
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
как только...будем брать по-любому,а пока отдыхаем на морях и ждем когда вмешается регулятор
Вероятнее, что 26 действительно уже не проткнём и на отскоке.Хотя такое мнение высказывали ещё неск человек.Но дело не во мнениях, конечно. а в том. что до валютной осени, начинающейся обычно в августе остаётся всё меньше времени.у меня то и гривны давно нет. так что чисто теоретически размышлял. т с без точки сидения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:00
Ручной подскок, возможно связан с Авалевской выплатой дивидендов - не хотят выпускать по льготному курсу.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:05
ребе Нок
угу, "ручной", а до этого 5 месяцев всё было "нормально"
знаете, если у всех температура 36.6, а у вас 32, то это не у них проблемы
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bred
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Додано: Сер 18 лип, 2018 23:28
bred и до этого было ненормально
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 19 лип, 2018 21:30
bred написав:ребе Нок
угу, "ручной", а до этого 5 месяцев всё было "нормально"
знаете, если у всех температура 36.6, а у вас 32, то это не у них проблемы
Это частое явление, когда всё падает против доллара. гривна крепка
Это говорит о ручном управлении и...о брехливости и некомпетентности тех кто это управляет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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