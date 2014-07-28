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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 980981982983
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

интересный парадокс, а что если:

возможно наличие таких причин, которые не видны, кроме ручного управления, какие-то дополнительные параметры "невидимой руки рынка".

но для этого надо как-то подумать вне привычного шаблона.

пока придумалось только, что это может быть неким влиянием подматрасно/офшорного_ЗВР

доллар растет, всё падает - значит "резиденты" могут купить больше всего, "резиденты" привязаны к гривне как в реально-бытовых рассчетах, так и психологически, также психологически держатель валюты(сколько бы её ни было) видит какбы растет его капитал, меньше думает грести на всё, снижает ся спрос, цикл закончен, повторение.

по аналогии с позицией золота в ЗВР_НБУ, допустим золото дорожает, происходит перерасчет ЗВР которые якобы увеличиваются, что в свою очередь какбы укрепляет нац.валюту.

это при учете что остальные влияющие факторы в общем-то стабильны.
собственно даже по приведенным формулам, даже фактор с минимальным коэфициентом шатает график курса куда-то там. Психология очень важный фактор.
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