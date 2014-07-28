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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:00
интересный парадокс, а что если:
возможно наличие таких причин, которые не видны, кроме ручного управления, какие-то дополнительные параметры "невидимой руки рынка".
но для этого надо как-то подумать вне привычного шаблона.
пока придумалось только, что это может быть неким влиянием подматрасно/офшорного_ЗВР
доллар растет, всё падает - значит "резиденты" могут купить больше всего, "резиденты" привязаны к гривне как в реально-бытовых рассчетах, так и психологически, также психологически держатель валюты(сколько бы её ни было) видит какбы растет его капитал, меньше думает грести на всё, снижает ся спрос, цикл закончен, повторение.
по аналогии с позицией золота в ЗВР_НБУ, допустим золото дорожает, происходит перерасчет ЗВР которые якобы увеличиваются, что в свою очередь какбы укрепляет нац.валюту.
это при учете что остальные влияющие факторы в общем-то стабильны.
собственно даже по приведенным формулам, даже фактор с минимальным коэфициентом шатает график курса куда-то там. Психология очень важный фактор.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:33
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ulanusa1
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:35
Vitl написав:
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:18
В переводе понял, что Рашке мало помогло...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:19
ulanusa1 написав: Vitl написав:
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
Да, как то радует, что нет большой гривны.Уже некоторые субъекты чр загиббают па 26,6
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:32
ulanusa1 написав:
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
Ну,
Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.
привет, пропажа
Ожидаем = множественное число.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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