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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:00
интересный парадокс, а что если:
возможно наличие таких причин, которые не видны, кроме ручного управления, какие-то дополнительные параметры "невидимой руки рынка".
но для этого надо как-то подумать вне привычного шаблона.
пока придумалось только, что это может быть неким влиянием подматрасно/офшорного_ЗВР
доллар растет, всё падает - значит "резиденты" могут купить больше всего, "резиденты" привязаны к гривне как в реально-бытовых рассчетах, так и психологически, также психологически держатель валюты(сколько бы её ни было) видит какбы растет его капитал, меньше думает грести на всё, снижает ся спрос, цикл закончен, повторение.
по аналогии с позицией золота в ЗВР_НБУ, допустим золото дорожает, происходит перерасчет ЗВР которые якобы увеличиваются, что в свою очередь какбы укрепляет нац.валюту.
это при учете что остальные влияющие факторы в общем-то стабильны.
собственно даже по приведенным формулам, даже фактор с минимальным коэфициентом шатает график курса куда-то там. Психология очень важный фактор.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:33
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ulanusa1
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:35
Vitl написав:
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:18
В переводе понял, что Рашке мало помогло...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:19
ulanusa1 написав: Vitl написав:
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
Да, как то радует, что нет большой гривны.Уже некоторые субъекты чр загиббают па 26,6
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:32
ulanusa1 написав:
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
Ну,
Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.
привет, пропажа
Ожидаем = множественное число.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:13
Vitl Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 21 лип, 2018 03:48
а шо делать?
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:26
Перес де Куэльяр написав:Vitl
Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор
Перес, отвечу тебе:
-в последние месяцы от тебя меньше стало жлобства, но в начале (как только ты здесь на финанс.уа появился) не был образцом толлерантности и этикета
-провокационная аватарка ...рожа *удака с притензией (я 15 лет проработал в Африке и таких ур*дов моральных повидал больше тысячи)человек выставляет аватар м*дака, значит рассчитывает, чтобы его соответственно и воспринимали.
-от твоих сообщение толку 1% остальное не о чем...в трамвае уже не кому дописывать (Васыль , Сомик, Либо не регулярно), вот ты и заполняешь пустоту
-ре: Орест
никто не свергал Ореста
с пьедестала, человек пишет много (старается учесть все факторы в экономике и политики) и его труд по праву отмечен медалями модераторов...но у нас не лекции, а форум и если мы с Орестом не согласны в чем-то , то можем высказать свое оппозиционное мнение
как пример: я сразу сказал, что от приватизации поступлений не будет (не то время и лакомых кусков уже почти нет)-через 2 месяца Орест и сам понял и признал это...так что у нас здесь мирный диспут и надеюсь он таким и останется.
никто не против появления новых дописувачив, только первое правило: без хамства.
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