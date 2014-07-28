Додано: Суб 21 лип, 2018 10:26

Перес де Куэльяр написав: Vitl Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор

человек выставляет аватар м*дака, значит рассчитывает, чтобы его соответственно и воспринимали.

Перес, отвечу тебе:-в последние месяцы от тебя меньше стало жлобства, но в начале (как только ты здесь на финанс.уа появился) не был образцом толлерантности и этикета-провокационная аватарка ...рожа *удака с притензией (я 15 лет проработал в Африке и таких ур*дов моральных повидал больше тысячи)-от твоих сообщение толку 1% остальное не о чем...в трамвае уже не кому дописывать (Васыль , Сомик, Либо не регулярно), вот ты и заполняешь пустоту-ре:никто не свергалс пьедестала, человек пишет много (старается учесть все факторы в экономике и политики) и его труд по праву отмечен медалями модераторов...но у нас не лекции, а форум и если мы с Орестом не согласны в чем-то , то можем высказать свое оппозиционное мнениекак пример: я сразу сказал, что от приватизации поступлений не будет (не то время и лакомых кусков уже почти нет)-через 2 месяца Орест и сам понял и признал это...так что у нас здесь мирный диспут и надеюсь он таким и останется.никто не против появления новых дописувачив, только первое правило: без хамства.