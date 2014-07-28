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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:00
интересный парадокс, а что если:
возможно наличие таких причин, которые не видны, кроме ручного управления, какие-то дополнительные параметры "невидимой руки рынка".
но для этого надо как-то подумать вне привычного шаблона.
пока придумалось только, что это может быть неким влиянием подматрасно/офшорного_ЗВР
доллар растет, всё падает - значит "резиденты" могут купить больше всего, "резиденты" привязаны к гривне как в реально-бытовых рассчетах, так и психологически, также психологически держатель валюты(сколько бы её ни было) видит какбы растет его капитал, меньше думает грести на всё, снижает ся спрос, цикл закончен, повторение.
по аналогии с позицией золота в ЗВР_НБУ, допустим золото дорожает, происходит перерасчет ЗВР которые якобы увеличиваются, что в свою очередь какбы укрепляет нац.валюту.
это при учете что остальные влияющие факторы в общем-то стабильны.
собственно даже по приведенным формулам, даже фактор с минимальным коэфициентом шатает график курса куда-то там. Психология очень важный фактор.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:33
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ulanusa1
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:35
Vitl написав:
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:18
В переводе понял, что Рашке мало помогло...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:19
ulanusa1 написав: Vitl написав:
Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
Да, как то радует, что нет большой гривны.Уже некоторые субъекты чр загиббают па 26,6
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:32
ulanusa1 написав:
Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.
Ну,
Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.
привет, пропажа
Ожидаем = множественное число.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:13
Vitl Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 21 лип, 2018 03:48
а шо делать?
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:26
Перес де Куэльяр написав:Vitl
Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор
Перес, отвечу тебе:
-в последние месяцы от тебя меньше стало жлобства, но в начале (как только ты здесь на финанс.уа появился) не был образцом толлерантности и этикета
-провокационная аватарка ...рожа *удака с притензией (я 15 лет проработал в Африке и таких ур*дов моральных повидал больше тысячи)человек выставляет аватар м*дака, значит рассчитывает, чтобы его соответственно и воспринимали.
-от твоих сообщение толку 1% остальное не о чем...в трамвае уже не кому дописывать (Васыль , Сомик, Либо не регулярно), вот ты и заполняешь пустоту
-ре: Орест
никто не свергал Ореста
с пьедестала, человек пишет много (старается учесть все факторы в экономике и политики) и его труд по праву отмечен медалями модераторов...но у нас не лекции, а форум и если мы с Орестом не согласны в чем-то , то можем высказать свое оппозиционное мнение
как пример: я сразу сказал, что от приватизации поступлений не будет (не то время и лакомых кусков уже почти нет)-через 2 месяца Орест и сам понял и признал это...так что у нас здесь мирный диспут и надеюсь он таким и останется.
никто не против появления новых дописувачив, только первое правило: без хамства.
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prodigy
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:16
prodigy написав: Перес де Куэльяр написав:Vitl
Прочитав тебе ,"нишпорка" в свєму образі ,та зробив ще раз висновок ;Яка ж ти жалюгідна людина і це, до речі, зрозумів пан Орест ,бо такого підлагузника як ти пошукати ще треба ,легко відчути таке холуйство ,та хамство, від того що мабуть така суть твого існування ,повір мені .Але ж ти почав лаяти на свого "господаря",який тобі "кістку" кидає щодня , ти мабуть й досі не зрозумів чому Орест так вчинив з вашою зграєю невдах ,та почав відсторонюватися ,бо бридко . Та й інші форумчани читаючи беззмістовні твої дописи ,щось десь почуло,та тягне в кубло не розуміючи змісту ,бо мозок твій породжує маячню ,ось тобі правда в очі. Огидно "клоуне" ,бо пусте місце ти і ніхто навіть не згадає ,якщо ти колись зникнеш.Не подавись жовчем,та не плюйся в монітор
Перес, отвечу тебе:
-в последние месяцы от тебя меньше стало жлобства, но в начале (как только ты здесь на финанс.уа появился) не был образцом толлерантности и этикета
-провокационная аватарка ...рожа *удака с притензией (я 15 лет проработал в Африке и таких ур*дов моральных повидал больше тысячи)человек выставляет аватар м*дака, значит рассчитывает, чтобы его соответственно и воспринимали.
-от твоих сообщение толку 1% остальное не о чем...в трамвае уже не кому дописывать (Васыль , Сомик, Либо не регулярно), вот ты и заполняешь пустоту
-ре: Орест
никто не свергал Ореста
с пьедестала, человек пишет много (старается учесть все факторы в экономике и политики) и его труд по праву отмечен медалями модераторов...но у нас не лекции, а форум и если мы с Орестом не согласны в чем-то , то можем высказать свое оппозиционное мнение
как пример: я сразу сказал, что от приватизации поступлений не будет (не то время и лакомых кусков уже почти нет)-через 2 месяца Орест и сам понял и признал это...так что у нас здесь мирный диспут и надеюсь он таким и останется.
никто не против появления новых дописувачив, только первое правило: без хамства.
То, что ты ответил этому чёрному редиске, это мелочи жизни.Я как слон на мосек особого внимания не обращаю.А вот ты очень удачно подметил тот факт. что мы часто не соглашаемся с Орестом, спорим, противопоставляем мнения.И это отлично, т к только в споре может родиться истина.Было бы глупостью просто восхищаться не задумываясь всеми мыслями и постами Ореста.Он сам не всегда адекватно воспринимает несогласия , но это не умаляет его пользы и нашего общего тут обсуждения.А с грязными ногами ещё не раз сюда будет заносить всякий мусор, ничего не поделаешь...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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