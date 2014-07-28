Додано: Суб 21 лип, 2018 15:11

ЛАД

дело не в том умнее-глупее, тем более дафна на мой взгляд умнее, но когда оба написали, шо в одессе мало пожгли людей на 2мая - это фашисты. точно знаю, шо всё было спланировано заранее, то 1 мая уже люди поступали в больницу с тяжёлыми увечьями, просто к отдыхающим подходил пацан и кричал слава украине - его посылали, ну неуместно как бы, потом выходили пс и лупасили чем попало. у мну сосед, полковник областной налоговой, тоже был в этот день на природе и сценарий один в один. они раньше ездили в крым на выходные, ну а тода сами понимаете. нацики не ожидали, шо у ребят табельное оружие + ак в багажнике - тикали наперегонки...

я не люблю фашиков-нациков, но хоть в одном посте призывал убивать их или жечь заживо ? нормальные люди должны бачить отличие.

а шо делать?