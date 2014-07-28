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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 981982983984
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:17

Вон ЛАДа опять сраные нацики прессуют.Дапашлиони...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:25

  Vitl написав:Вон ЛАДа опять сраные нацики прессуют.Дапашлиони...


Libo (Дафна) в своем при*** стиле
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 14:46

prodigy Libo все же умнее и его слова можно воспринимать как шутку (возможно, так и есть), а вот остальные ... Оно,правда,наплевать и забыть,но надоедает. Тем более ответить толком нельзя, да и смысла нет. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:11

ЛАД
дело не в том умнее-глупее, тем более дафна на мой взгляд умнее, но когда оба написали, шо в одессе мало пожгли людей на 2мая - это фашисты. точно знаю, шо всё было спланировано заранее, то 1 мая уже люди поступали в больницу с тяжёлыми увечьями, просто к отдыхающим подходил пацан и кричал слава украине - его посылали, ну неуместно как бы, потом выходили пс и лупасили чем попало. у мну сосед, полковник областной налоговой, тоже был в этот день на природе и сценарий один в один. они раньше ездили в крым на выходные, ну а тода сами понимаете. нацики не ожидали, шо у ребят табельное оружие + ак в багажнике - тикали наперегонки...
я не люблю фашиков-нациков, но хоть в одном посте призывал убивать их или жечь заживо ? нормальные люди должны бачить отличие.
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:52

чик
Тут вопросов нет. Когда Libo пишет о "русских свиньях", то я такого не приемлю даже в шутку. Но он в последнее время, вроде, отказался от такой терминологии. А вот насчёт Одессы не помню, он такое писал?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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  #<1 ... 981982983984
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