|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:17
Вон ЛАДа опять сраные нацики прессуют.Дапашлиони...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:25
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:46
prodigy Libo все же умнее и его слова можно воспринимать как шутку (возможно, так и есть), а вот остальные ... Оно,правда,наплевать и забыть,но надоедает. Тем более ответить толком нельзя, да и смысла нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:11
ЛАД
дело не в том умнее-глупее, тем более дафна на мой взгляд умнее, но когда оба написали, шо в одессе мало пожгли людей на 2мая - это фашисты. точно знаю, шо всё было спланировано заранее, то 1 мая уже люди поступали в больницу с тяжёлыми увечьями, просто к отдыхающим подходил пацан и кричал слава украине - его посылали, ну неуместно как бы, потом выходили пс и лупасили чем попало. у мну сосед, полковник областной налоговой, тоже был в этот день на природе и сценарий один в один. они раньше ездили в крым на выходные, ну а тода сами понимаете. нацики не ожидали, шо у ребят табельное оружие + ак в багажнике - тикали наперегонки...
я не люблю фашиков-нациков, но хоть в одном посте призывал убивать их или жечь заживо ? нормальные люди должны бачить отличие.
а шо делать?
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:52
чик
Тут вопросов нет. Когда Libo пишет о "русских свиньях", то я такого не приемлю даже в шутку. Но он в последнее время, вроде, отказался от такой терминологии. А вот насчёт Одессы не помню, он такое писал?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
|