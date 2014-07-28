Привет!
Имел ввиду свою контору, т.е. мы - большой агро экспортер.
Как твои стекла, продаются?
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:59
Привет!
Имел ввиду свою контору, т.е. мы - большой агро экспортер.
Как твои стекла, продаются?
Play smart
Додано: Нед 22 лип, 2018 09:34
Привіт, "батьку". Вітання всім. Було б добре уточнити де чекаєте 27.
Поки що НБУ гасить спроби на МБ перейти 26,5. Поки цього вдається добитися малими сумами (поки до 10-15 млн/сесія), але коли виникне необхідність лити більше, переконаний, пустять в коридор 26,5-27. Разом з тим, є думка, що рівень 26,8 буде певним проміжним плато на якийсь час.
На готівці ситуація, про яку попереджав - каси банків і вікна купують дешевше, ніж продаж на МБ. А продаж буде залежати від того, скільки купленого треба буде перенаправити на МБ: чим більше тим вище буде цифра, щоб відбити бажання купувати. Стрімкий ріст на готівці стримує сезон відпусток. Поки конкуренцію МБ на готівці складають тільки аграрії і перекупщики с/г, коли приєднаються валютні "серфінгісти-шукачі дна" - процес піде активніше.
Отже, наступного тижня 27 не чекаю ніде (в крайньому випадку - продаж на готівці). Але тим хто в грн радив би уже сильно задуматися. 26,45 не 26,05 але ще зовсім не поганий рівень для входу в кінці тижня такого вже може не бути.
П.С. щодо обговорення моєї персони в пятницю у вечері, відповів Чаю viewtopic.php?p=4412371&f=88#p4412371
Всім гарного тижня
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 22 лип, 2018 10:53
Привет, Орест.
По курсу очень согласен и правдоподобно на текущий момент построено предположительное движение - плавный девал со ступенчатым переходом.Я сейчас буквально отсчитываю последние дни по вероятности просадки курса, о кот писал ранее.Причины этому 20е числа как потребность в гривнеинструменте и как никак ещё не окончившийся летний сезон.Но вероятность тает на глазах, признаю.
По персоне, твой ответ практически полностью подтвердил, то что я там втискивал.И главное, что никуда никто не пропадал.Каждый волен своим временным графиком пользоваться.Также отмечу, что сорваны попытки чёрных столкнуть, пропихнуть какую то бредовую пургу, в общем наши недоброжелатели по уши обделались .Ну а тебе, уж позволь, лишний раз порекомендую по дружески менее эмоционально воспринимать всё происходящее в форуме.Бывает кто то ляпнул, кто то ошибся, кто то напился, со временем всё становится на свои места.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:55
Купить па 26,45 отодвигается или на долго или навсегда
Интересно то, что нбу преимущественно покупает доллар в последнее время.Цену не продавливает, берёт всё и по чём дают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Не сезон, в кошельках целевой группы ремонты конкурируют с отпусками.
Мы обычно тоже поочередно ходим в отпуск, а некоторые коллеги (тоже микропредприятия) ходят в отпуск всей фирмой.
Кто-то еще ждет отката?!!
Я своих отправил в ГРИВНЕВЫЙ КРЕДИТ под Одессу, а сам вынужден посильно разгонять инфляцию - сижу приподымаю с пола цены.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:31
у мну 25го последний депо заканчивается, вот откуплюсь и плавно пойдём вниз
а шо делать?
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