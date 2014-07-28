Додано: Нед 22 лип, 2018 10:53

orest написав: ulanusa1 написав: Vitl написав: Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать... Растём понемножку.На таком тренде при отскоках рекомендовано брать...



Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время. Тоже ожидаем дальнейший рост до 27 в ближайшее время.

Привіт, "батьку". Вітання всім. Було б добре уточнити де чекаєте 27.

Поки що НБУ гасить спроби на МБ перейти 26,5. Поки цього вдається добитися малими сумами (поки до 10-15 млн/сесія), але коли виникне необхідність лити більше, переконаний, пустять в коридор 26,5-27. Разом з тим, є думка, що рівень 26,8 буде певним проміжним плато на якийсь час.

На готівці ситуація, про яку попереджав - каси банків і вікна купують дешевше, ніж продаж на МБ. А продаж буде залежати від того, скільки купленого треба буде перенаправити на МБ: чим більше тим вище буде цифра, щоб відбити бажання купувати. Стрімкий ріст на готівці стримує сезон відпусток. Поки конкуренцію МБ на готівці складають тільки аграрії і перекупщики с/г, коли приєднаються валютні "серфінгісти-шукачі дна" - процес піде активніше.

Отже, наступного тижня 27 не чекаю ніде (в крайньому випадку - продаж на готівці). Але тим хто в грн радив би уже сильно задуматися. 26,45 не 26,05 але ще зовсім не поганий рівень для входу в кінці тижня такого вже може не бути.

П.С. щодо обговорення моєї персони в пятницю у вечері, відповів Чаю

Всім гарного тижня Привіт, "батьку". Вітання всім. Було б добре уточнити де чекаєте 27.Поки що НБУ гасить спроби на МБ перейти 26,5. Поки цього вдається добитися малими сумами (поки до 10-15 млн/сесія), але коли виникне необхідність лити більше, переконаний, пустять в коридор 26,5-27. Разом з тим, є думка, що рівень 26,8 буде певним проміжним плато на якийсь час.На готівці ситуація, про яку попереджав - каси банків і вікна купують дешевше, ніж продаж на МБ. А продаж буде залежати від того, скільки купленого треба буде перенаправити на МБ: чим більше тим вище буде цифра, щоб відбити бажання купувати. Стрімкий ріст на готівці стримує сезон відпусток. Поки конкуренцію МБ на готівці складають тільки аграрії і перекупщики с/г, коли приєднаються валютні "серфінгісти-шукачі дна" - процес піде активніше.Отже, наступного тижня 27 не чекаю ніде (в крайньому випадку - продаж на готівці). Але тим хто в грн радив би уже сильно задуматися. 26,45 не 26,05 але ще зовсім не поганий рівень для входу в кінці тижня такого вже може не бути.П.С. щодо обговорення моєї персони в пятницю у вечері, відповів Чаю viewtopic.php?p=4412371&f=88#p4412371 Всім гарного тижня

Привет, Орест.По курсу очень согласен и правдоподобно на текущий момент построено предположительное движение - плавный девал со ступенчатым переходом.Я сейчас буквально отсчитываю последние дни по вероятности просадки курса, о кот писал ранее.Причины этому 20е числа как потребность в гривнеинструменте и как никак ещё не окончившийся летний сезон.Но вероятность тает на глазах, признаю.По персоне, твой ответ практически полностью подтвердил, то что я там втискивал.И главное, что никуда никто не пропадал.Каждый волен своим временным графиком пользоваться.Также отмечу, что сорваны попытки чёрных столкнуть, пропихнуть какую то бредовую пургу, в общем наши недоброжелатели по уши обделались.Ну а тебе, уж позволь, лишний раз порекомендую по дружески менее эмоционально воспринимать всё происходящее в форуме.Бывает кто то ляпнул, кто то ошибся, кто то напился, со временем всё становится на свои места.