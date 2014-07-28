Додано: Пон 23 лип, 2018 20:15

Очкарик

Кто-то еще ждет отката?!!



Привет, ты знаешь, у нас всё возможно...Но есть вероятность или малая или большая.Конечно же она малая.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.