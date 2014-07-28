Привет!
Имел ввиду свою контору, т.е. мы - большой агро экспортер.
Как твои стекла, продаются?
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:59
Привет!
Имел ввиду свою контору, т.е. мы - большой агро экспортер.
Как твои стекла, продаются?
Play smart
Додано: Нед 22 лип, 2018 09:34
Привіт, "батьку". Вітання всім. Було б добре уточнити де чекаєте 27.
Поки що НБУ гасить спроби на МБ перейти 26,5. Поки цього вдається добитися малими сумами (поки до 10-15 млн/сесія), але коли виникне необхідність лити більше, переконаний, пустять в коридор 26,5-27. Разом з тим, є думка, що рівень 26,8 буде певним проміжним плато на якийсь час.
На готівці ситуація, про яку попереджав - каси банків і вікна купують дешевше, ніж продаж на МБ. А продаж буде залежати від того, скільки купленого треба буде перенаправити на МБ: чим більше тим вище буде цифра, щоб відбити бажання купувати. Стрімкий ріст на готівці стримує сезон відпусток. Поки конкуренцію МБ на готівці складають тільки аграрії і перекупщики с/г, коли приєднаються валютні "серфінгісти-шукачі дна" - процес піде активніше.
Отже, наступного тижня 27 не чекаю ніде (в крайньому випадку - продаж на готівці). Але тим хто в грн радив би уже сильно задуматися. 26,45 не 26,05 але ще зовсім не поганий рівень для входу в кінці тижня такого вже може не бути.
П.С. щодо обговорення моєї персони в пятницю у вечері, відповів Чаю viewtopic.php?p=4412371&f=88#p4412371
Всім гарного тижня
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 22 лип, 2018 10:53
Привет, Орест.
По курсу очень согласен и правдоподобно на текущий момент построено предположительное движение - плавный девал со ступенчатым переходом.Я сейчас буквально отсчитываю последние дни по вероятности просадки курса, о кот писал ранее.Причины этому 20е числа как потребность в гривнеинструменте и как никак ещё не окончившийся летний сезон.Но вероятность тает на глазах, признаю.
По персоне, твой ответ практически полностью подтвердил, то что я там втискивал.И главное, что никуда никто не пропадал.Каждый волен своим временным графиком пользоваться.Также отмечу, что сорваны попытки чёрных столкнуть, пропихнуть какую то бредовую пургу, в общем наши недоброжелатели по уши обделались .Ну а тебе, уж позволь, лишний раз порекомендую по дружески менее эмоционально воспринимать всё происходящее в форуме.Бывает кто то ляпнул, кто то ошибся, кто то напился, со временем всё становится на свои места.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:55
Купить па 26,45 отодвигается или на долго или навсегда
Интересно то, что нбу преимущественно покупает доллар в последнее время.Цену не продавливает, берёт всё и по чём дают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Не сезон, в кошельках целевой группы ремонты конкурируют с отпусками.
Мы обычно тоже поочередно ходим в отпуск, а некоторые коллеги (тоже микропредприятия) ходят в отпуск всей фирмой.
Кто-то еще ждет отката?!!
Я своих отправил в ГРИВНЕВЫЙ КРЕДИТ под Одессу, а сам вынужден посильно разгонять инфляцию - сижу приподымаю с пола цены.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:31
у мну 25го последний депо заканчивается, вот откуплюсь и плавно пойдём вниз
а шо делать?
Додано: Пон 23 лип, 2018 20:15
Очкарик
Кто-то еще ждет отката?!!
Привет, ты знаешь, у нас всё возможно...Но есть вероятность или малая или большая.Конечно же она малая.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 лип, 2018 20:24
Да, ты как индикатор можешь внести коррективы В продолжение к ответу Очкарику, что хочу заметить, в общем.Не буду впадать в крайности, мол всё. пошли поехали поплыли.Мы же не раз убеждались что в Украине в условиях ручного регулирования возможны чудеса.А точнее для нас чудеса, а для тех кто их делает хороший профит.Так вот, на момент имеем второстепенный фактор - окончание зимних депо, который давит наличный курс гривны вниз.Через небольшое время этот фактор отвалится.Но приближается следующий важный момент - очередные крупные погашения долга.Тут возможны варианты, в зависимости от выбранной верхами стратегии.Я ранее конкретизировал это как выбор заимствований на внешнем или на внутреннем рынке.И в случае внутреннего не исключаю укрепление гривны.А как оно пойдёт будем наблюдать.Факт остаётся неопровержим, что проссадка если и будет, то небольшая.Я писал, что нбу гребёт уже по текущей на всю, тогда не стоит ожидать сильного похода вниз, разве на голову свалятся ярды зелени, тогда цену на них опустят...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 23 лип, 2018 20:41
Vitl, а чем доллар просадят?
1. ЗВР нет. Этот рычаг вычеркиваем
2. Разве что зажатием грн ликвидности? Не платить пенсии и т.п.? Хотя уже проскакивает инфа о задержках в несколько дней (пока). Но население и так уже истощено, и плывёт по валютному течению. Оно практически никак не влияет на курс. Просто грустно смотрят на табло. И грусть их будет одинаковой что при 26, что при 29, что при 35. Т.к. всё равно покупать валюту им не на что при любом курсе.
Я согласен, что у нас могут (по идее) сделать любую афёру. Но сил на это у них уже нет. Можно жать на педали, дёргать рычаги, и нажимать на кнопки - механизм уже в состоянии автопилота. Или даже просто в состоянии инерции и утратил управление.
Так что я думаю, что это не керманычи "строят козни" - а просто наш корабль несёт по течению, начинается буря, под водой скалы, а впереди - водопад. И любые движения корабля - это не результат действий экипажа и капитана - а результат внешних воздействий. И поэтому можно ожидать любых самых непредсказуемых движений
У меня появилось ещё одно предположение-вопрос по курсу. А может это аграрии откупаются?
Весенний укрепляж объясняют сдачей аграриями валюты для посевной.
Так может сейчас они заготавливают валюту?
Всё IMHO
Додано: Пон 23 лип, 2018 21:25
И в последнее время просматривается возможный "лебедь" - импичмент Трампа.
Эти все "дела Манафорта", и российских шпионок - просто так не затихнут.
Ещё много вопросов к состоянию Трампа - много бабла делалось по мутным схемам с недвижкой (типа случайно дешево купил, и дорого продал - российским "бизнесменам")
Да и вообще посещения Трампом России за его жизнь, и связи Трампа с Россией - думаю скоро "что-то тайное станет явным"
Всё IMHO
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