На 1 липня 2018 року резерви становили 17,978 млрд доларів – це на 4,4% нижче за показник на початок року. Чим важливі для України золотовалютні резерви та чим загрожує їхнє скорочення, розповідає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.
Міжнародні резерви – один із ключових макроекономічних показників для більшості країн світу. До них зараховують іноземну валюту, яка належить Національному банку та уряду. Часто вживають термін «золотовалютні резерви», однак частка благородного металу в загальному обсягу резервів становить лише 5.6%.
Головним орієнтиром для інвесторів є не стільки розмір резервів, скільки їхнє співвідношення до обсягів майбутнього імпорту. Критичним значенням прийнято вважати позначку у три місяці – чим вище від цього порогу, тим впевненіше може почувати себе країна та її грошова одиниця. Майже весь період із середини 2013 року і до серпня 2015-го для України це співвідношення було нижчим за безпечне. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Україні вдалось наростити свої резерви до більш безпечного рівня у 3.2 місяці майбутнього імпорту
Іншим важливим показником розміру резервів є обсяг чистих резервів, який дорівнює загальному обсягу резервів зменшеному на борг перед МВФ. Таким чином, на початок липня 2018 року чисті резерви становлять трохи більше третини від валових.