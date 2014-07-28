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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 982983984985
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 21:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Вкладчик1234 написав:ЗВР нет. Этот рычаг вычеркиваем

На 1 липня 2018 року резерви становили 17,978 млрд доларів – це на 4,4% нижче за показник на початок року. Чим важливі для України золотовалютні резерви та чим загрожує їхнє скорочення, розповідає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.
Міжнародні резерви – один із ключових макроекономічних показників для більшості країн світу. До них зараховують іноземну валюту, яка належить Національному банку та уряду. Часто вживають термін «золотовалютні резерви», однак частка благородного металу в загальному обсягу резервів становить лише 5.6%.
Головним орієнтиром для інвесторів є не стільки розмір резервів, скільки їхнє співвідношення до обсягів майбутнього імпорту. Критичним значенням прийнято вважати позначку у три місяці – чим вище від цього порогу, тим впевненіше може почувати себе країна та її грошова одиниця. Майже весь період із середини 2013 року і до серпня 2015-го для України це співвідношення було нижчим за безпечне. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Україні вдалось наростити свої резерви до більш безпечного рівня у 3.2 місяці майбутнього імпорту
Зображення
Іншим важливим показником розміру резервів є обсяг чистих резервів, який дорівнює загальному обсягу резервів зменшеному на борг перед МВФ. Таким чином, на початок липня 2018 року чисті резерви становлять трохи більше третини від валових.
Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:02

Василь-Рівне, вот от чистых отнимите выплаты по текущим долгам.
И что там останется? Хватит на 3 месяца импорта? Не хватит. А впереди ещё отопительный сезон.

Далее будет снижение рейтингов и бегство тех, кто ещё не зафиксировал прибыль.

Отдельный вопрос - структура этих чистых ЗВР. Не уверен, что там всё ликвидно. И когда понадобятся деньги из ЗВР - вдруг может выясниться, что их нет, или значительно меньше, чем по номиналу
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Вкладчик1234 написав:структура этих чистых ЗВР. Не уверен, что там всё ликвидно

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 22:17

  Василь-Рівне написав:
  Вкладчик1234 написав:структура этих чистых ЗВР. Не уверен, что там всё ликвидно

Зображення


Если ещё повысить тарифы и отменить субсидии - то население сдаст и золотые коронки, и почки.

Я эти продажи валюты трактую как проедание сбережений и накоплений для крупных покупок, а не как "ріст"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 01:46

Вкладчик1234
Поставил + за пп.1 и 2, но " сил на это у них уже нет" это Вы недооцениваете "их" силы. :) Пока что сил хватает. "впереди - водопад" - возможно, " наш корабль несёт по течению" - в какой-то степени, но пока корабль может лавировать и даже временами плыть против течения.
Об укреплении доллара благодаря аграриям как раз писал orest и здесь чуть выше и немного подробнее на курс.ком., там ещё интересные ответы по этому вопросу https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555

Не берусь судить насколько "чистые продажи валюты населением" связаны с ЗВР, но эти продажи в 2012 были почему-то в 5 раз выше, чем сейчас, да и в 2013 были повыше нынешних.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 06:50

  ЛАД написав:Вкладчик1234
Не берусь судить насколько "чистые продажи валюты населением" связаны с ЗВР, но эти продажи в 2012 были почему-то в 5 раз выше, чем сейчас, да и в 2013 были повыше нынешних.


Если я пр авильно понимаю таблицу, то в 2012, 2013 и в 2014 население больше покупало валюты, чем продавало...то есть в тот период наблюдалась чистая покупка валюты, а не чистая продажа
nemaks
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 07:23

  nemaks написав:
  ЛАД написав:Вкладчик1234
Не берусь судить насколько "чистые продажи валюты населением" связаны с ЗВР, но эти продажи в 2012 были почему-то в 5 раз выше, чем сейчас, да и в 2013 были повыше нынешних.


Если я пр авильно понимаю таблицу, то в 2012, 2013 и в 2014 население больше покупало валюты, чем продавало...то есть в тот период наблюдалась чистая покупка валюты, а не чистая продажа
. Скобки стоят вместо минуса?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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