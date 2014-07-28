Вкладчик1234 написав:ЗВР нет. Этот рычаг вычеркиваем
На 1 липня 2018 року резерви становили 17,978 млрд доларів – це на 4,4% нижче за показник на початок року. Чим важливі для України золотовалютні резерви та чим загрожує їхнє скорочення, розповідає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Міжнародні резерви – один із ключових макроекономічних показників для більшості країн світу. До них зараховують іноземну валюту, яка належить Національному банку та уряду. Часто вживають термін «золотовалютні резерви», однак частка благородного металу в загальному обсягу резервів становить лише 5.6%. Головним орієнтиром для інвесторів є не стільки розмір резервів, скільки їхнє співвідношення до обсягів майбутнього імпорту. Критичним значенням прийнято вважати позначку у три місяці – чим вище від цього порогу, тим впевненіше може почувати себе країна та її грошова одиниця. Майже весь період із середини 2013 року і до серпня 2015-го для України це співвідношення було нижчим за безпечне. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Україні вдалось наростити свої резерви до більш безпечного рівня у 3.2 місяці майбутнього імпорту Іншим важливим показником розміру резервів є обсяг чистих резервів, який дорівнює загальному обсягу резервів зменшеному на борг перед МВФ. Таким чином, на початок липня 2018 року чисті резерви становлять трохи більше третини від валових.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Вкладчик1234 Поставил + за пп.1 и 2, но " сил на это у них уже нет" это Вы недооцениваете "их" силы. Пока что сил хватает. "впереди - водопад" - возможно, " наш корабль несёт по течению" - в какой-то степени, но пока корабль может лавировать и даже временами плыть против течения. Об укреплении доллара благодаря аграриям как раз писал orest и здесь чуть выше и немного подробнее на курс.ком., там ещё интересные ответы по этому вопросу https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555
Не берусь судить насколько "чистые продажи валюты населением" связаны с ЗВР, но эти продажи в 2012 были почему-то в 5 раз выше, чем сейчас, да и в 2013 были повыше нынешних.