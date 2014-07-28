Вкладчик1234 написав:

а чем доллар просадят?1. ЗВР нет. Этот рычаг вычеркиваем2. Разве что зажатием грн ликвидности? Не платить пенсии и т.п.? Хотя уже проскакивает инфа о задержках в несколько дней (пока). Но население и так уже истощено, и плывёт по валютному течению. Оно практически никак не влияет на курс. Просто грустно смотрят на табло. И грусть их будет одинаковой что при 26, что при 29, что при 35. Т.к. всё равно покупать валюту им не на что при любом курсе.Я согласен, что у нас могут (по идее) сделать любую афёру. Но сил на это у них уже нет. Можно жать на педали, дёргать рычаги, и нажимать на кнопки - механизм уже в состоянии автопилота. Или даже просто в состоянии инерции и утратил управление.Так что я думаю, что это не керманычи "строят козни" - а просто наш корабль несёт по течению, начинается буря, под водой скалы, а впереди - водопад. И любые движения корабля - это не результат действий экипажа и капитана - а результат внешних воздействий. И поэтому можно ожидать любых самых непредсказуемых движенийУ меня появилось ещё одно предположение-вопрос по курсу. А может это аграрии откупаются?Весенний укрепляж объясняют сдачей аграриями валюты для посевной.Так может сейчас они заготавливают валюту?