Вкладчик1234 написав:ЗВР нет. Этот рычаг вычеркиваем
На 1 липня 2018 року резерви становили 17,978 млрд доларів – це на 4,4% нижче за показник на початок року. Чим важливі для України золотовалютні резерви та чим загрожує їхнє скорочення, розповідає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Міжнародні резерви – один із ключових макроекономічних показників для більшості країн світу. До них зараховують іноземну валюту, яка належить Національному банку та уряду. Часто вживають термін «золотовалютні резерви», однак частка благородного металу в загальному обсягу резервів становить лише 5.6%. Головним орієнтиром для інвесторів є не стільки розмір резервів, скільки їхнє співвідношення до обсягів майбутнього імпорту. Критичним значенням прийнято вважати позначку у три місяці – чим вище від цього порогу, тим впевненіше може почувати себе країна та її грошова одиниця. Майже весь період із середини 2013 року і до серпня 2015-го для України це співвідношення було нижчим за безпечне. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Україні вдалось наростити свої резерви до більш безпечного рівня у 3.2 місяці майбутнього імпорту Іншим важливим показником розміру резервів є обсяг чистих резервів, який дорівнює загальному обсягу резервів зменшеному на борг перед МВФ. Таким чином, на початок липня 2018 року чисті резерви становлять трохи більше третини від валових.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Вкладчик1234 Поставил + за пп.1 и 2, но " сил на это у них уже нет" это Вы недооцениваете "их" силы. Пока что сил хватает. "впереди - водопад" - возможно, " наш корабль несёт по течению" - в какой-то степени, но пока корабль может лавировать и даже временами плыть против течения. Об укреплении доллара благодаря аграриям как раз писал orest и здесь чуть выше и немного подробнее на курс.ком., там ещё интересные ответы по этому вопросу https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555
Не берусь судить насколько "чистые продажи валюты населением" связаны с ЗВР, но эти продажи в 2012 были почему-то в 5 раз выше, чем сейчас, да и в 2013 были повыше нынешних.
Вкладчик1234 написав:Vitl, а чем доллар просадят? 1. ЗВР нет. Этот рычаг вычеркиваем 2. Разве что зажатием грн ликвидности? Не платить пенсии и т.п.? Хотя уже проскакивает инфа о задержках в несколько дней (пока). Но население и так уже истощено, и плывёт по валютному течению. Оно практически никак не влияет на курс. Просто грустно смотрят на табло. И грусть их будет одинаковой что при 26, что при 29, что при 35. Т.к. всё равно покупать валюту им не на что при любом курсе. Я согласен, что у нас могут (по идее) сделать любую афёру. Но сил на это у них уже нет. Можно жать на педали, дёргать рычаги, и нажимать на кнопки - механизм уже в состоянии автопилота. Или даже просто в состоянии инерции и утратил управление.
Так что я думаю, что это не керманычи "строят козни" - а просто наш корабль несёт по течению, начинается буря, под водой скалы, а впереди - водопад. И любые движения корабля - это не результат действий экипажа и капитана - а результат внешних воздействий. И поэтому можно ожидать любых самых непредсказуемых движений
У меня появилось ещё одно предположение-вопрос по курсу. А может это аграрии откупаются? Весенний укрепляж объясняют сдачей аграриями валюты для посевной. Так может сейчас они заготавливают валюту?
ситуация сложная,но она не катастрофическая...не вижу причин для пессимизма у СВН ведь бывало и сложнее, и скажи вам 25 января 2018, что летом почти два месяца доллар можно будет купить от 26,05-26,20 все были бы очень рады
ЛАД написав:Вкладчик1234 Поставил + за пп.1 и 2, но " сил на это у них уже нет" это Вы недооцениваете "их" силы. Пока что сил хватает. "впереди - водопад" - возможно, " наш корабль несёт по течению" - в какой-то степени, но пока корабль может лавировать и даже временами плыть против течения. Об укреплении доллара благодаря аграриям как раз писал orest и здесь чуть выше и немного подробнее на курс.ком., там ещё интересные ответы по этому вопросу https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555
Не берусь судить насколько "чистые продажи валюты населением" связаны с ЗВР, но эти продажи в 2012 были почему-то в 5 раз выше, чем сейчас, да и в 2013 были повыше нынешних.
Соглашусь с ЛАДом, что не пришла ещё та неуправляемая ситуация, при кот курс будет идти ...быстро и в одну сторону.Силы есть.Я же писал, что сейчас идёт решение вопроса - где брать заимствования.От этого решения будет зависеть, куда направят курс.Механизм прост как три копейки.Не забываем о нём.Многие по уши в валюте.делается гривнедефицит известными методами - овгз, цены, тарифы, задержки, ставка и мн др.Тогда возрастает нужда обменивать валюту.тут то и курс продавливают вниз.Чем выше нужда. тем и курс всё ниже.Повторю. это в случае внутренних заимствований будут руководствоваться таким сценарием.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.