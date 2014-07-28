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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:15
А вообще за окном 26,70-80.Это как то уже и резковато.Если без тормозов то и 27 доплюнуть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:23
Бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка хором, вразнобой но очень искренне:
- Коррекция, коррекция, мы хотим коррекцию!
Хорошо в этой пьесе знать, когда мышка подгрызает корни...
Фторнег, бюджетные платежи, если завтра вторая производная не поменяет знак будет нехорошо.
Хотя я на зеленом заборе, всегда остаюсь сторонником прогнозируемой девальвации.
А если девальвация повторяет инфляцию, то это вообще оргазм
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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