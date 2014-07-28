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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 983984985986
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:15

А вообще за окном 26,70-80.Это как то уже и резковато.Если без тормозов то и 27 доплюнуть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:23

  Vitl написав:А вообще за окном 26,70-80.Это как то уже и резковато.Если без тормозов то и 27 доплюнуть...


Бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка хором, вразнобой но очень искренне:

- Коррекция, коррекция, мы хотим коррекцию!

Хорошо в этой пьесе знать, когда мышка подгрызает корни...

Фторнег, бюджетные платежи, если завтра вторая производная не поменяет знак будет нехорошо.

Хотя я на зеленом заборе, всегда остаюсь сторонником прогнозируемой девальвации.

А если девальвация повторяет инфляцию, то это вообще оргазм :lol:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:26

  Vitl написав:А вообще за окном 26,70-80.Это как то уже и резковато.Если без тормозов то и 27 доплюнуть...


Доплюнуть до 27-продажа, местами - очень может быть, а вот переплюнуть - очень вряд ли вот так вот сразу. Вообще в ближайшее время чую коррекцию и думаю что 26.5 еще можно будет купить кому нужно - "получил сигнал из космоса(С) :lol: "

зы. я так понимаю средневзвешенный курс (в нынешнем его виде) канет в лету - будут первые оффиц.данные в 12.30 (т.н. "дополнительный" курс) и "до 16.00"(оффициальный на следующий день) + в формулу расчета замудрили - Какая это, 219-я или 220-я реформа по счету? :mrgreen:

зы2. падлюки совсем охренели со своими абонплатами? а мы что, опять схаваем? :evil: или керманычи переможно отложат/отменят решение о вводе абонплаты? реально надоели уже. :shock: Куда их деть уже? По-уезжали бы что-ли в один конец на всякие Мальдивы или просто в один конец. :lol:
Alex2007
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  #<1 ... 983984985986
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