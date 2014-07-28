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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:15
А вообще за окном 26,70-80.Это как то уже и резковато.Если без тормозов то и 27 доплюнуть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:23
Бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка хором, вразнобой но очень искренне:
- Коррекция, коррекция, мы хотим коррекцию!
Хорошо в этой пьесе знать, когда мышка подгрызает корни...
Фторнег, бюджетные платежи, если завтра вторая производная не поменяет знак будет нехорошо.
Хотя я на зеленом заборе, всегда остаюсь сторонником прогнозируемой девальвации.
А если девальвация повторяет инфляцию, то это вообще оргазм
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:26
Доплюнуть до 27-продажа, местами - очень может быть, а вот переплюнуть - очень вряд ли вот так вот сразу. Вообще в ближайшее время чую коррекцию и думаю что 26.5 еще можно будет купить кому нужно - "получил сигнал из космоса(С) "
зы. я так понимаю средневзвешенный курс (в нынешнем его виде) канет в лету - будут первые оффиц.данные в 12.30 (т.н. "дополнительный" курс) и "до 16.00"(оффициальный на следующий день) + в формулу расчета замудрили - Какая это, 219-я или 220-я реформа по счету?
зы2. падлюки совсем охренели со своими абонплатами? а мы что, опять схаваем? или керманычи переможно отложат/отменят решение о вводе абонплаты? реально надоели уже. Куда их деть уже? По-уезжали бы что-ли в один конец на всякие Мальдивы или просто в один конец.
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