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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:15
А вообще за окном 26,70-80.Это как то уже и резковато.Если без тормозов то и 27 доплюнуть...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:46
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:23
Бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка хором, вразнобой но очень искренне:
- Коррекция, коррекция, мы хотим коррекцию!
Хорошо в этой пьесе знать, когда мышка подгрызает корни...
Фторнег, бюджетные платежи, если завтра вторая производная не поменяет знак будет нехорошо.
Хотя я на зеленом заборе, всегда остаюсь сторонником прогнозируемой девальвации.
А если девальвация повторяет инфляцию, то это вообще оргазм
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:26
Доплюнуть до 27-продажа, местами - очень может быть, а вот переплюнуть - очень вряд ли вот так вот сразу. Вообще в ближайшее время чую коррекцию и думаю что 26.5 еще можно будет купить кому нужно - "получил сигнал из космоса(С) "
зы. я так понимаю средневзвешенный курс (в нынешнем его виде) канет в лету - будут первые оффиц.данные в 12.30 (т.н. "дополнительный" курс) и "до 16.00"(оффициальный на следующий день) + в формулу расчета замудрили - Какая это, 219-я или 220-я реформа по счету?
зы2. падлюки совсем охренели со своими абонплатами? а мы что, опять схаваем? или керманычи переможно отложат/отменят решение о вводе абонплаты? реально надоели уже. Куда их деть уже? По-уезжали бы что-ли в один конец на всякие Мальдивы или просто в один конец.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:33
Очкарик
- Коррекция, коррекция, мы хотим коррекцию!
От неё никуда не деться.Вопрос откуда она начнётся.Рост курса за последние дни был резковат.Сегодня пока остановился.если вверх дальше не пойдёт, то и коррекция не за горами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:40
Какой оф курс и как его считают для меня например фиолетово.важно только то. по чём мы можем обменять туда и обратно.Курс 29,30 так и остался загадкой года.Все возможные объяснения хоть официальных источников хоть тут в форуме абсолютная ерунда.никто не дал вразумительного ответа. т к его просто никто и не знает.Понятно одно, что там была афёра. кто ее автор и на сколько чей карман отяжелился мы просто не знаем.Пока.....
Плата и абонплата будут расти всегда и нескончаемо, такая наша доля.Неумелые руководители никак по иному не смогут скрывать свои промахи.Я когда то писал об их тактике - повышение соцстандартов с параллельным повышением цен и тарифов.причём вторые растут быстрее.Т о достигается простое повышение на величину разницы роста.и всё это делается под крики перемоги, хотя на самом деле большинству становится хуже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:16
Может быть и так, но есть пара нюансов.
1. Большинство нормальных аграриев - это предприятия, которые получают выручку по безналу от агротрейдеров. Купить валюту на межбанке они не могут за отсутствием оснований. Для того, чтобы в приличных объемах вывести и обналичить безнал а потом поменять его на валюту придется выдать беспроцентный займ сотруднику (собственнику) на карточку при этом банк операции свыше 150тыс.грн. покажет финмониторингу. Дальше можно заготавливать валюту для посевной на наличном рынке. Наш финмониторинг пока НДФЛ на "прощенные" проценты не начисляет, но разные комиссии за пополнение, снятие и т.д. заплатить придется.
2. Для того, чтобы купить у аграриев урожай, агротрейдеры заводят валюту на межбанк или берут гривневый кредит. Т.е. одновременно с ростом спроса на наличном рынке должен происходить рост предложения на безнале.
Play smart
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Где ты видел "остановился"?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:57
Сегодня цены вчерашние, пока остановился.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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