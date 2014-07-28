Додано: Сер 25 лип, 2018 16:57

Очкарик написав: Vitl

Я смотрю Я смотрю ТУТ и вижу +8-10коп.

- я писал вчера, что курс 26,70-80, а сегодня он точно такой же- там где ты смотришь часто жалуются на не точную информацию.Точнее она точная для какого то источника. но из других источников поступает другая.Скажем, когда курс пишет Гагарин или Зорька, то это является самым что ни на есть первоисточником.А вообще у меня и большинства людей в избранных внесено или несколько обманок или ссыли на обманные хворумы, там ты видишь всё как есть без задержек и искажений.ПС курс сообщённый по телефону может исказиться, ты ж сам как то год-полтора назад писал, что полоса частот разговора всего 3400гц.В такой полосе не вмещается кричащий голос, что сцука курс за пару дней вырос на 40 копеек