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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:50
т е тебя не подвели по договорённости, это хорошо, т к указанный курс уже профитный
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:57
- я писал вчера, что курс 26,70-80, а сегодня он точно такой же
- там где ты смотришь часто жалуются на не точную информацию.Точнее она точная для какого то источника. но из других источников поступает другая.Скажем, когда курс пишет Гагарин или Зорька, то это является самым что ни на есть первоисточником.А вообще у меня и большинства людей в избранных внесено или несколько обманок или ссыли на обманные хворумы, там ты видишь всё как есть без задержек и искажений.
ПС курс сообщённый по телефону может исказиться, ты ж сам как то год-полтора назад писал, что полоса частот разговора всего 3400гц.В такой полосе не вмещается кричащий голос, что сцука курс за пару дней вырос на 40 копеек
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:02
Vitl
утром трохи рисковали, но договорились и сделка у них уже была проведена на тот момент по этой цене, могли конечно "кинуть", но за 3коп. не стали портить себе репутацию, у нас и сча есть продажа па 26,7. вот качество купюр с обменок раздражает, в банках и у частников с этим лучше, но для работы сгодится...
а шо делать?
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