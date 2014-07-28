Додано: Сер 25 лип, 2018 19:44

ЛАД

У нас в Харькове курсы поднялись как раз где-то в это время. Ваш метод хорош (я тоже так делаю), проблема только в том, что не все обменки вовремя показывают изменение курса. В этом отношении гагарин молодец - у него не самые узкие курсы, но оперативность изменений, что в реале, что на сайте, прекрасная.



я среди прочих всегда смотрю ваши Гагарина и розу.Даже сейчас за вечер отобразили повышение на 2-3 коп.Динамика.да и вообще в пределах нескольких копеек невозможно так прямо утверждать - растёт или падает.Это может быть местно или ситуативно.Я описывал ход курса след образом - курс остановился, теперь начнёт коррекцию.ДС написал. что уже некоторые осмелились вниз.Да и понятно. слить пока пик не помешает, так всегда было.а пик или нет вот и посмотрим.Предугадать это всегда риск и вероятность...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.