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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:28

откупился па 26.67 уже пора вниз...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:50

  чик написав:откупился па 26.67 уже пора вниз...


т е тебя не подвели по договорённости, это хорошо, т к указанный курс уже профитный :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:57

  Очкарик написав:Vitl
Я смотрю ТУТ и вижу +8-10коп.


- я писал вчера, что курс 26,70-80, а сегодня он точно такой же :!:
- там где ты смотришь часто жалуются на не точную информацию.Точнее она точная для какого то источника. но из других источников поступает другая.Скажем, когда курс пишет Гагарин или Зорька, то это является самым что ни на есть первоисточником.А вообще у меня и большинства людей в избранных внесено или несколько обманок или ссыли на обманные хворумы, там ты видишь всё как есть без задержек и искажений.
ПС курс сообщённый по телефону может исказиться, ты ж сам как то год-полтора назад писал, что полоса частот разговора всего 3400гц.В такой полосе не вмещается кричащий голос, что сцука курс за пару дней вырос на 40 копеек :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:02

Vitl
утром трохи рисковали, но договорились и сделка у них уже была проведена на тот момент по этой цене, могли конечно "кинуть", но за 3коп. не стали портить себе репутацию, у нас и сча есть продажа па 26,7. вот качество купюр с обменок раздражает, в банках и у частников с этим лучше, но для работы сгодится...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:03

  Vitl написав:
  Очкарик написав:Vitl
Я смотрю ТУТ и вижу +8-10коп.


- я писал вчера, что курс 26,70-80, а сегодня он точно такой же :!:
- там где ты смотришь часто жалуются на не точную информацию.Точнее она точная для какого то источника. но из других источников поступает другая.Скажем, когда курс пишет Гагарин или Зорька, то это является самым что ни на есть первоисточником.А вообще у меня и большинства людей в избранных внесено или несколько обманок или ссыли на обманные хворумы, там ты видишь всё как есть без задержек и искажений.
ПС курс сообщённый по телефону может исказиться, ты ж сам как то год-полтора назад писал, что полоса частот разговора всего 3400гц.В такой полосе не вмещается кричащий голос, что сцука курс за пару дней вырос на 40 копеек :D

Неточность по ссылке Очкарика связана в данном случае, возможно, просто со временем. Там за вчера последняя сводка за 17.20, данные получены ещё немного раньше. У нас в Харькове курсы поднялись как раз где-то в это время. Ваш метод хорош (я тоже так делаю), проблема только в том, что не все обменки вовремя показывают изменение курса. В этом отношении гагарин молодец - у него не самые узкие курсы, но оперативность изменений, что в реале, что на сайте, прекрасная.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:44

ЛАД
У нас в Харькове курсы поднялись как раз где-то в это время. Ваш метод хорош (я тоже так делаю), проблема только в том, что не все обменки вовремя показывают изменение курса. В этом отношении гагарин молодец - у него не самые узкие курсы, но оперативность изменений, что в реале, что на сайте, прекрасная.

я среди прочих всегда смотрю ваши Гагарина и розу.Даже сейчас за вечер отобразили повышение на 2-3 коп.Динамика.да и вообще в пределах нескольких копеек невозможно так прямо утверждать - растёт или падает.Это может быть местно или ситуативно.Я описывал ход курса след образом - курс остановился, теперь начнёт коррекцию.ДС написал. что уже некоторые осмелились вниз.Да и понятно. слить пока пик не помешает, так всегда было.а пик или нет вот и посмотрим.Предугадать это всегда риск и вероятность...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:54

Vitl

По МБ пока видно не смена тренда, а максимум плато.

Ну, ты же помнишь, что я качельками не балуюсь, с рук не покупаю, мне важнее МБ.

И научись, наконец аккуратно цитировать :)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:17

  Vitl написав:
  Очкарик написав:
  Vitl написав:Сегодня пока остановился


Где ты видел "остановился"?


Сегодня цены вчерашние, пока остановился.


пока не остановился...пока рост идет

7км утром 26,70-26,75
сейчас 26,70-26,80
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:27

  чик написав:откупился па 26.67 уже пора вниз...



ТАС продает 26,68 -доллар в кассе есть

Укргаз продает 26,63-нет
prodigy
 
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