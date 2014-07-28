в газмясе поставили покупку 26.00 откуда там доллару взяться?
если бы они поставили хотябы 26,40 - то и доллар был бы
но это показатель - наверное чуют откат и не хотят рисковать - поккупать дорогой доллар
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:15
в газмясе поставили покупку 26.00 откуда там доллару взяться?
если бы они поставили хотябы 26,40 - то и доллар был бы
но это показатель - наверное чуют откат и не хотят рисковать - поккупать дорогой доллар
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:28
это фигня, а не показатель - какая там чуйка, пару лет взад гггребли на 1-2гр. дороже других банок и чр, когда им нужно было...
а шо делать?
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