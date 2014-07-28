RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 985986987988
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:15

  prodigy написав:ТАС продает 26,68 -доллар в кассе есть

Укргаз продает 26,63-нет


в газмясе поставили покупку 26.00 откуда там доллару взяться?
если бы они поставили хотябы 26,40 - то и доллар был бы
но это показатель - наверное чуют откат и не хотят рисковать - поккупать дорогой доллар
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1998
З нами з: 21.04.11
Подякував: 334 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:28

  uaprofi написав:но это показатель - наверное чуют откат и не хотят рисковать - поккупать дорогой доллар

это фигня, а не показатель - какая там чуйка, пару лет взад гггребли на 1-2гр. дороже других банок и чр, когда им нужно было...
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5629
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3115 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 985986987988
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5366
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6581
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4076
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.