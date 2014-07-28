Додано: Чет 26 лип, 2018 19:23

Обязан сделать отметку о том, что теоретический ожидаемый откат в район 26 и ниже не состоялся.Хотя и мог бы.Но факторы в купе стрельнули резковато и валютная осень почалася даже не в августе.Поэтому вероятность возврата к вышеперечисленным значениям приблизилась вплотную к нулю.А посему признаю правоту ЛАДа, что дно было пройдено ещё тогда.Да и другие коллеги, Продиджи например тоже уверенно не ошиблись когда курс начал отдаляться от 26,2.Очкарик и Орест молодцы. что тарились вовремя, не ожидая возможных мелких контрдвижений.Чик пробежал по лезвию бритвы, отоварил свои депо по ещё божескому курсу.Жаль, что Снупик не пишет. как он там справился с сезонностью этого года.Я за себя писал давно. что накопленную гривну потратил ещё раньше.Т о все наши свн прекрасно отработали сезон, с чем всех и поздравляю.Желаю покорять новые высоты...29+ к примеру, как и прописано в бюджете