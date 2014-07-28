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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 986987988989>
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:15

  prodigy написав:ТАС продает 26,68 -доллар в кассе есть

Укргаз продает 26,63-нет


в газмясе поставили покупку 26.00 откуда там доллару взяться?
если бы они поставили хотябы 26,40 - то и доллар был бы
но это показатель - наверное чуют откат и не хотят рисковать - поккупать дорогой доллар
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:28

  uaprofi написав:но это показатель - наверное чуют откат и не хотят рисковать - поккупать дорогой доллар

это фигня, а не показатель - какая там чуйка, пару лет взад гггребли на 1-2гр. дороже других банок и чр, когда им нужно было...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:27

  Очкарик написав:Vitl

По МБ пока видно не смена тренда, а максимум плато.

Ну, ты же помнишь, что я качельками не балуюсь, с рук не покупаю, мне важнее МБ.

И научись, наконец аккуратно цитировать :)


Да и плато не вышло...

Хор не помог.

А завтра - тяпница
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 18:59

  чик написав:prodigy
мне уже не надо, средний получился 26,36 :D и шо у таси можно "с улицы" реально взять 3-5-10т. и у них вже 26,75 :?


не знаю как 5, но 3 утром было, а сейчас уже 26,90
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:07

  uaprofi написав:
  prodigy написав:ТАС продает 26,68 -доллар в кассе есть

Укргаз продает 26,63-нет


в газмясе поставили покупку 26.00 откуда там доллару взяться?
если бы они поставили хотябы 26,40 - то и доллар был бы
но это показатель - наверное чуют откат и не хотят рисковать - поккупать дорогой доллар


они уже месяц только продают доллары, а не привлекают...
я сегодня не купил доллар...потому что купил в газмясе евро по 31,20 (дорого конечно, при то что я на прошлой неделе купил много по 30,75 и частично в том же Укргазе)...сегодня не стал ждать у моря погоды (т.е. отката)и зафиксировал прибыль от гривнедепо на 6 мес (в январе сдал евро по 35,40 сейчас откупил евро по 31,20-вышло 20% доход в евро...жаль что сумма была детская 2к)надо было не щелкать *** на форумах а сдавать весь имеющийся евро в период 22-27 января :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:11

prodigy
пока не остановился...пока рост идет

наши пока очень в разное время :) Да уж сегодня особенно во второй половине дня полетели
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:12

  Очкарик написав:
  Очкарик написав:Vitl

По МБ пока видно не смена тренда, а максимум плато.

Ну, ты же помнишь, что я качельками не балуюсь, с рук не покупаю, мне важнее МБ.

И научись, наконец аккуратно цитировать :)


Да и плато не вышло...

Хор не помог.

А завтра - тяпница


Откату быть, но вопросы остались те же - когда и с какой высоты :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:16

Ну что, товарищи спекулянты.Пробиваем 27...Собственно свн можно поздравить с торжеством хоть какой то справедливости.Надеюсь, дали буде.Проблема у тех. кто запускал лебедей зимой и не успевает.Рост с 26 до 27 это ок 4%.Ну пусть с 26,20-30 это 3 %.Значительная потеря за считанные дни.А в общем кайфуем.Хотя цены конечно не радуют, ползут вверх не останавливаясь.Благо многие торговые точки по акциям дают приемлимо скупиться, видать им не до доллара, нужна выручка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:23

Обязан сделать отметку о том, что теоретический ожидаемый откат в район 26 и ниже не состоялся.Хотя и мог бы.Но факторы в купе стрельнули резковато и валютная осень почалася даже не в августе.Поэтому вероятность возврата к вышеперечисленным значениям приблизилась вплотную к нулю.А посему признаю правоту ЛАДа, что дно было пройдено ещё тогда.Да и другие коллеги, Продиджи например тоже уверенно не ошиблись когда курс начал отдаляться от 26,2.Очкарик и Орест молодцы. что тарились вовремя, не ожидая возможных мелких контрдвижений.Чик пробежал по лезвию бритвы, отоварил свои депо по ещё божескому курсу.Жаль, что Снупик не пишет. как он там справился с сезонностью этого года.Я за себя писал давно. что накопленную гривну потратил ещё раньше.Т о все наши свн прекрасно отработали сезон, с чем всех и поздравляю.Желаю покорять новые высоты...29+ к примеру, как и прописано в бюджете :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Усім привіт. Підозрюю, завтра можна спробувати зловити можливість продати трохи продукції ФРС по ціні 26,8-26,9 грн (все буде залежати від часу і міста). В такому разі можна сподіватися на відкуп по ціні 26,6-26,7. Звичайно, для відкупу, мабуть, прийдеться почекати до 10-х чисел серпня. Попереджаю, що є певна доля ризику в такій операції. Тому, кожен вирішує сам...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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