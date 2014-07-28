Додано: Чет 26 лип, 2018 19:16

Ну что, товарищи спекулянты.Пробиваем 27...Собственно свн можно поздравить с торжеством хоть какой то справедливости.Надеюсь, дали буде.Проблема у тех. кто запускал лебедей зимой и не успевает.Рост с 26 до 27 это ок 4%.Ну пусть с 26,20-30 это 3 %.Значительная потеря за считанные дни.А в общем кайфуем.Хотя цены конечно не радуют, ползут вверх не останавливаясь.Благо многие торговые точки по акциям дают приемлимо скупиться, видать им не до доллара, нужна выручка.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.