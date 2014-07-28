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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 986987988989
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:44

  orest написав:Усім привіт. Підозрюю, завтра можна спробувати зловити можливість продати трохи продукції ФРС по ціні 26,8-26,9 грн (все буде залежати від часу і міста). В такому разі можна сподіватися на відкуп по ціні 26,6-26,7. Звичайно, для відкупу, мабуть, прийдеться почекати до 10-х чисел серпня. Попереджаю, що є певна доля ризику в такій операції. Тому, кожен вирішує сам...


тобто на пачке профит 1000-2000 грн...если не угадал, то поймал лося на такую же сумму? или больше?

Орест, ранее на ветке высказывалось мнение, что после бурного роста будет небольшой откат-стабилизация (на 1 месяц?)-потом снова бурный рост...сценарий тот же? или будут коррективы?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:11

Таки комрады, не жадничать и скупиться по 26.15-26.2 было неплохой идеей. Хорошо, что не стал ждать 26.0
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:26

  prodigy написав:
  orest написав:Усім привіт. Підозрюю, завтра можна спробувати зловити можливість продати трохи продукції ФРС по ціні 26,8-26,9 грн (все буде залежати від часу і міста). В такому разі можна сподіватися на відкуп по ціні 26,6-26,7. Звичайно, для відкупу, мабуть, прийдеться почекати до 10-х чисел серпня. Попереджаю, що є певна доля ризику в такій операції. Тому, кожен вирішує сам...


тобто на пачке профит 1000-2000 грн...если не угадал, то поймал лося на такую же сумму? или больше?

Орест, ранее на ветке высказывалось мнение, что после бурного роста будет небольшой откат-стабилизация (на 1 месяц?)-потом снова бурный рост...сценарий тот же? или будут коррективы?

Цей ріст відкатом ще закінчиться (таким, що можна ловити). Далі уже можемо йти в одному напрямку, хоч ще рано щось стверджувати. Багато буде залежити від політики, а певні обриси можна буде ловити тільк у вересні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:44

  prodigy написав:
  orest написав:Усім привіт. Підозрюю, завтра можна спробувати зловити можливість продати трохи продукції ФРС по ціні 26,8-26,9 грн (все буде залежати від часу і міста). В такому разі можна сподіватися на відкуп по ціні 26,6-26,7. Звичайно, для відкупу, мабуть, прийдеться почекати до 10-х чисел серпня. Попереджаю, що є певна доля ризику в такій операції. Тому, кожен вирішує сам...


тобто на пачке профит 1000-2000 грн...если не угадал, то поймал лося на такую же сумму? или больше?

Орест, ранее на ветке высказывалось мнение, что после бурного роста будет небольшой откат-стабилизация (на 1 месяц?)-потом снова бурный рост...сценарий тот же? или будут коррективы?


Думаю, что реально мало кто станет за 10-20 коп на долларе делать сейчас этот ход конём.Как сейчас можно заглянуть на месяц вперёд и ещё дальше :?: Это нереально, и вообще начатый рост ещё не определился в своих рамках, мы вообще вчера не знали что будет сегодня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:46

  airmax78 написав:Таки комрады, не жадничать и скупиться по 26.15-26.2 было неплохой идеей. Хорошо, что не стал ждать 26.0

Да, забыл тебя причислить к удачным свн щикам.Но помню, что писал о покупках.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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