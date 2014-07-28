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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:44
orest написав:
Усім привіт. Підозрюю, завтра можна спробувати зловити можливість продати трохи продукції ФРС по ціні 26,8-26,9 грн (все буде залежати від часу і міста). В такому разі можна сподіватися на відкуп по ціні 26,6-26,7. Звичайно, для відкупу, мабуть, прийдеться почекати до 10-х чисел серпня. Попереджаю, що є певна доля ризику в такій операції. Тому, кожен вирішує сам...
тобто на пачке профит 1000-2000 грн...если не угадал, то поймал лося на такую же сумму? или больше?
Орест, ранее на ветке высказывалось мнение, что после бурного роста будет небольшой откат-стабилизация (на 1 месяц?)-потом снова бурный рост...сценарий тот же? или будут коррективы?
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prodigy
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:11
Таки комрады, не жадничать и скупиться по 26.15-26.2 было неплохой идеей. Хорошо, что не стал ждать 26.0
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airmax78
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:26
prodigy написав: orest написав:
Усім привіт. Підозрюю, завтра можна спробувати зловити можливість продати трохи продукції ФРС по ціні 26,8-26,9 грн (все буде залежати від часу і міста). В такому разі можна сподіватися на відкуп по ціні 26,6-26,7. Звичайно, для відкупу, мабуть, прийдеться почекати до 10-х чисел серпня. Попереджаю, що є певна доля ризику в такій операції. Тому, кожен вирішує сам...
тобто на пачке профит 1000-2000 грн...если не угадал, то поймал лося на такую же сумму? или больше?
Орест, ранее на ветке высказывалось мнение, что после бурного роста будет небольшой откат-стабилизация (на 1 месяц?)-потом снова бурный рост...сценарий тот же? или будут коррективы?
Цей ріст відкатом ще закінчиться (таким, що можна ловити). Далі уже можемо йти в одному напрямку, хоч ще рано щось стверджувати. Багато буде залежити від політики, а певні обриси можна буде ловити тільк у вересні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:44
prodigy написав: orest написав:
Усім привіт. Підозрюю, завтра можна спробувати зловити можливість продати трохи продукції ФРС по ціні 26,8-26,9 грн (все буде залежати від часу і міста). В такому разі можна сподіватися на відкуп по ціні 26,6-26,7. Звичайно, для відкупу, мабуть, прийдеться почекати до 10-х чисел серпня. Попереджаю, що є певна доля ризику в такій операції. Тому, кожен вирішує сам...
тобто на пачке профит 1000-2000 грн...если не угадал, то поймал лося на такую же сумму? или больше?
Орест, ранее на ветке высказывалось мнение, что после бурного роста будет небольшой откат-стабилизация (на 1 месяц?)-потом снова бурный рост...сценарий тот же? или будут коррективы?
Думаю, что реально мало кто станет за 10-20 коп на долларе делать сейчас этот ход конём.Как сейчас можно заглянуть на месяц вперёд и ещё дальше
Это нереально, и вообще начатый рост ещё не определился в своих рамках, мы вообще вчера не знали что будет сегодня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:46
airmax78 написав:
Таки комрады, не жадничать и скупиться по 26.15-26.2 было неплохой идеей. Хорошо, что не стал ждать 26.0
Да, забыл тебя причислить к удачным свн щикам.Но помню, что писал о покупках.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:24
airmax78 написав:
Таки комрады, не жадничать и скупиться по 26.15-26.2 было неплохой идеей. Хорошо, что не стал ждать 26.0
правильно! только в то время, когда вы скупались, я пытался продать доллар подороже, чтобы скупить евро...гривна как всегда приходит не вовремя (дорога ложка к сапогу)
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prodigy
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:45
prodigy написав:
купил в газмясе евро по 31,20 (дорого конечно, при то что я на прошлой неделе купил много по 30,75 и частично в том же Укргазе)...сегодня не стал ждать у моря погоды (т.е. отката)и зафиксировал прибыль от гривнедепо на 6 мес (в январе сдал евро по 35,40 сейчас откупил евро по 31,20-вышло 20% доход в евро...жаль что сумма была детская 2к)надо было не щелкать *** на форумах а сдавать весь имеющийся евро в период 22-27 января
на евро выхлоп лучше чем на баксах вышел за эти пол года.
мало того что еврик просел по гривне так еще и относительно бакса просел.
на баксах 20% за пол года не получилось. но и так очень даже не плохо.
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mephala
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:48
Vitl написав:
Обязан сделать отметку о том, что теоретический ожидаемый откат в район 26 и ниже не состоялся.Хотя и мог бы.Но факторы в купе стрельнули резковато и валютная осень почалася даже не в августе.Поэтому вероятность возврата к вышеперечисленным значениям приблизилась вплотную к нулю.А
Ну я как-бы начал откупаться еще в апреле после 3-х мес.депо, часть. Потом постепенно наблюдая непробиваемость 26, беспредел и бездеятельсть керманычей и не переоценивая часто упоминаемую сезонность (которая якобы должна была перевернуть тренд где-то в июле) постепенно скупался до середины июня. Я бы сезонность правильно назвал бы цикличностью, а это не одно и то же - у нас сезонность приравнивают к "зима-лето", "август" и т.д. Слишком много приученных к этому.
А исторически бывало что девал начинался в июне (например 2015 год, сейчас), а потом искренне удивляются "а что такое, почему растем", "что-то рано начали". .Вот наглядные примеры, что не стоит фактору лета ("до середины-конца лета падаем, в августе-сентябре растем") придавать слишком много внимания
. Также как и ловля пиков в феврале (правда после двух лет подряд теперь будут "планировать" на январь :
: )
зы. Что-то банки активизировались, вот абанка, ощадбанк звонят, предлагают депо в гривне с надбавкой 0.5 и 1%
Спрашиваю, "а по валюте? нет ли акций 10%, или хотя-бы 3-4% по текущему?" - "а по валюте нет акций". Ну нет - так нет.
Пока по гривне только имеется небольшой безналоховый ГРНдепозит (для получателей з/п. в привате) - ну то таке, в пределах риск-инвестиции
, пусть будет . Хотя может не выдержу и перенаправлю вдобавок на другую инвестицию
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Alex2007
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:40
Alex2007 написав: Vitl написав:
Обязан сделать отметку о том, что теоретический ожидаемый откат в район 26 и ниже не состоялся.Хотя и мог бы.Но факторы в купе стрельнули резковато и валютная осень почалася даже не в августе.Поэтому вероятность возврата к вышеперечисленным значениям приблизилась вплотную к нулю.А
Ну я как-бы начал откупаться еще в апреле после 3-х мес.депо, часть. Потом постепенно наблюдая непробиваемость 26, беспредел и бездеятельсть керманычей и не переоценивая часто упоминаемую сезонность (которая якобы должна была перевернуть тренд где-то в июле) постепенно скупался до середины июня. Я бы сезонность правильно назвал бы цикличностью, а это не одно и то же - у нас сезонность приравнивают к "зима-лето", "август" и т.д. Слишком много приученных к этому.
А исторически бывало что девал начинался в июне (например 2015 год, сейчас), а потом искренне удивляются "а что такое, почему растем", "что-то рано начали". .Вот наглядные примеры, что не стоит фактору лета ("до середины-конца лета падаем, в августе-сентябре растем") придавать слишком много внимания
. Также как и ловля пиков в феврале (правда после двух лет подряд теперь будут "планировать" на январь :
: )
зы. Что-то банки активизировались, вот абанка, ощадбанк звонят, предлагают депо в гривне с надбавкой 0.5 и 1%
Спрашиваю, "а по валюте? нет ли акций 10%, или хотя-бы 3-4% по текущему?" - "а по валюте нет акций". Ну нет - так нет.
Пока по гривне только имеется небольшой безналоховый ГРНдепозит (для получателей з/п. в привате) - ну то таке, в пределах риск-инвестиции
, пусть будет . Хотя может не выдержу и перенаправлю вдобавок на другую инвестицию
3-4% на текущем? в Ощаде кроме пенсов 3,25% максимум (госбанка, все ясно сверху приказали понизить ставки в валюте), но коммерческие банки, типа Пивденный тоже 3,25% максимум...куда крестьянину податься (крипту не предлагать)? вся надежда на 9 августа
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prodigy
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:24
Alex2007
Совершенно с тобой согласен, что сезонность, пусть цикличность , не может тютя в тютю повторяться.Тем более как мы тут уже не раз говорили существует масса второстепенных
факторв, кот могут толкнуть курс и не глядя на сезонность.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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