Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:48

Vitl написав: Обязан сделать отметку о том, что теоретический ожидаемый откат в район 26 и ниже не состоялся.Хотя и мог бы.Но факторы в купе стрельнули резковато и валютная осень почалася даже не в августе.Поэтому вероятность возврата к вышеперечисленным значениям приблизилась вплотную к нулю.А Обязан сделать отметку о том, что теоретический ожидаемый откат в район 26 и ниже не состоялся.Хотя и мог бы.Но факторы в купе стрельнули резковато и валютная осень почалася даже не в августе.Поэтому вероятность возврата к вышеперечисленным значениям приблизилась вплотную к нулю.А

Ну я как-бы начал откупаться еще в апреле после 3-х мес.депо, часть. Потом постепенно наблюдая непробиваемость 26, беспредел и бездеятельсть керманычей и не переоценивая часто упоминаемую сезонность (которая якобы должна была перевернуть тренд где-то в июле) постепенно скупался до середины июня. Я бы сезонность правильно назвал бы цикличностью, а это не одно и то же - у нас сезонность приравнивают к "зима-лето", "август" и т.д. Слишком много приученных к этому.А исторически бывало что девал начинался в июне (например 2015 год, сейчас), а потом искренне удивляются "а что такое, почему растем", "что-то рано начали". .Вот наглядные примеры, что не стоит фактору лета ("до середины-конца лета падаем, в августе-сентябре растем") придавать. Также как и ловля пиков в феврале (правда после двух лет подряд теперь будут "планировать" на январь :: )зы. Что-то банки активизировались, вот абанка, ощадбанк звонят, предлагают депо в гривне с надбавкой 0.5 и 1%Спрашиваю, "а по валюте? нет ли акций 10%, или хотя-бы 3-4% по текущему?" - "а по валюте нет акций". Ну нет - так нет.Пока по гривне только имеется небольшой безналоховый ГРНдепозит (для получателей з/п. в привате) - ну то таке, в пределах риск-инвестиции, пусть будет . Хотя может не выдержу и перенаправлю вдобавок на другую инвестицию