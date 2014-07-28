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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 987988989990
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:31

Хочу сказать по поводу отката.Нужно правильно понимать, что под этим имеется ввиду.Я имею ввиду следующее - после ощутимого роста, как правило должен быть коррекционный откат.Ещё проще - пила - два шага вверх, один назад, да хоть и по Эллиоту кому это интересно, то то же самое.Но это не означает, что вот вот он состоится и что уже набранная высота готова опуститься.Мы этого не знаем, т е на момент совсем непонятно. достигли мы этой высоты или нет.Дело ещё в том. что упёрлись в психологический уровень 27.И тут такая ситуация, если кто то не сможет набрать сумму, то начнут грести и па 27, тогда продавим вверх и остановка будет выше.То же самое вниз.Вниз многие описывают значения в районах 26,50-70.И случится это может хоть и через неделю или ...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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