Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:31

Хочу сказать по поводу отката.Нужно правильно понимать, что под этим имеется ввиду.Я имею ввиду следующее - после ощутимого роста, как правило должен быть коррекционный откат.Ещё проще - пила - два шага вверх, один назад, да хоть и по Эллиоту кому это интересно, то то же самое.Но это не означает, что вот вот он состоится и что уже набранная высота готова опуститься.Мы этого не знаем, т е на момент совсем непонятно. достигли мы этой высоты или нет.Дело ещё в том. что упёрлись в психологический уровень 27.И тут такая ситуация, если кто то не сможет набрать сумму, то начнут грести и па 27, тогда продавим вверх и остановка будет выше.То же самое вниз.Вниз многие описывают значения в районах 26,50-70.И случится это может хоть и через неделю или ...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.