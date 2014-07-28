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Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:31
Хочу сказать по поводу отката.Нужно правильно понимать, что под этим имеется ввиду.Я имею ввиду следующее - после ощутимого роста, как правило должен быть коррекционный откат.Ещё проще - пила - два шага вверх, один назад, да хоть и по Эллиоту кому это интересно, то то же самое.Но это не означает, что вот вот он состоится и что уже набранная высота готова опуститься.Мы этого не знаем, т е на момент совсем непонятно. достигли мы этой высоты или нет.Дело ещё в том. что упёрлись в психологический уровень 27.И тут такая ситуация, если кто то не сможет набрать сумму, то начнут грести и па 27, тогда продавим вверх и остановка будет выше.То же самое вниз.Вниз многие описывают значения в районах 26,50-70.И случится это может хоть и через неделю или ...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 28 лип, 2018 09:48
7км сейчас работает 26,90-26,95
ПОВы светят 26,50-27,00
если скинуть пачку, то на след неделе пойдет откат до 26,8 может даже до 26,75...вопрос стоит ли 1000-1500грн этой возни
Додано: Суб 28 лип, 2018 10:58
prodigy
7км сейчас работает 26,90-26,95
ПОВы светят 26,50-27,00
если скинуть пачку, то на след неделе пойдет откат до 26,8 может даже до 26,75...вопрос стоит ли 1000-1500грн этой возни
Откат обычно как происходит...сначала опускается приёмка. а продажа очень медленно и неохотно поддаётся.Далее, если уже уверенно выясняется поход вниз. то и продавать начинают дешевле значительно.Т е я хочу сказать. что всё будет зависеть от продолжительности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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