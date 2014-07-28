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Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:31
Хочу сказать по поводу отката.Нужно правильно понимать, что под этим имеется ввиду.Я имею ввиду следующее - после ощутимого роста, как правило должен быть коррекционный откат.Ещё проще - пила - два шага вверх, один назад, да хоть и по Эллиоту кому это интересно, то то же самое.Но это не означает, что вот вот он состоится и что уже набранная высота готова опуститься.Мы этого не знаем, т е на момент совсем непонятно. достигли мы этой высоты или нет.Дело ещё в том. что упёрлись в психологический уровень 27.И тут такая ситуация, если кто то не сможет набрать сумму, то начнут грести и па 27, тогда продавим вверх и остановка будет выше.То же самое вниз.Вниз многие описывают значения в районах 26,50-70.И случится это может хоть и через неделю или ...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 28 лип, 2018 09:48
7км сейчас работает 26,90-26,95
ПОВы светят 26,50-27,00
если скинуть пачку, то на след неделе пойдет откат до 26,8 может даже до 26,75...вопрос стоит ли 1000-1500грн этой возни
Додано: Суб 28 лип, 2018 10:58
prodigy
7км сейчас работает 26,90-26,95
ПОВы светят 26,50-27,00
если скинуть пачку, то на след неделе пойдет откат до 26,8 может даже до 26,75...вопрос стоит ли 1000-1500грн этой возни
Откат обычно как происходит...сначала опускается приёмка. а продажа очень медленно и неохотно поддаётся.Далее, если уже уверенно выясняется поход вниз. то и продавать начинают дешевле значительно.Т е я хочу сказать. что всё будет зависеть от продолжительности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Сезонный график (годовой) сдвигается. Это мы уже обсуждали.
Похоже участники процесса вытаются работать на упреждение, что и вызывает сжатие типа Февраль17 в январе18, август17 в июле18
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:52
Слышал много об упреждениях аграриев.Вечно эти бедолахи не знают когда выгодней свой захомяченный доллар слить, вот и мечутся
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:33
Так сейчас они, вроде, покупают.
Откат сейчас вполне вероятен. На нале со вчерашнего вечера лёгкий откат произошёл, но просто потому, что взяли слишком высокий темп + снижение котировок к концу дня на МБ.
Дальнейшее движение целиком и полностью зависит от МБ. Не очень понятен резкий рост объёмов МБ, начиная со вторника. Кто в таких объёмах скупает валюту? Аграрии?
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Безусловно МБ задает тренд.
Скупают ОВГЗшники и нерезы.
Аграриям, ИМХО, рано. Надо у Улана спросить.
Рост пока выдохся, без коррекции рост неправильный.
Но коррекцией может оказаться и топтание на месте.
Пы.Сы. Перестаньте искать справедливости. Ну нет её нигде, здесь-то она откуда. Ресурс - коммерческий проект. Модеры строят свою политику исходя из своего понимания целей проекта. А правила форума почитайте, само обсуждение модерации является нарушением правил форума.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Плюсанул, дельно
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:07
ИМХО, ОВГЗшники и нерезы такой рост не дали бы.
Коррекция, безусловно, должна быть. Вопрос, когда.
Возможно, сейчас (было бы логично), но, может, и позже.
Что обсуждение модерации является нарушением правил форума, знаю. Но просто надоело. По сути Qwerty прав. И именно, исходя из того, что "ресурс - коммерческий проект", модеры должны были бы быть заинтересованы в серьёзных и интересных людях на форуме - от этого зависит популярность и посещаемость.
А пока что в результате их становится всё меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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