Я сходил по ссылке и осталось неоднозначное впечатление - по агросектору собственно та же неопределённость, о кот я написал, в плане того, что сроки валютных оборотов меняются, только обрамлено как то описательно, типа зерно, типа механизмы...Т е какой то конкретики и закономерности нет. - а вот плевок в этот форум мне не понравился.Мне вообще не нравится хоть уничижение хоть превозношение личностей.Если честно, то кроме ЛБА и может ещё пару человек все остальные просто обычные среднестатические личности, которые отличаются конечно друг от друга, но не являются какими то звёздами и ошибаются так же как все и имеют в чём то несовершенные знания и искажённые взгляды.Тот же музыкант в определённые моменты абсолютно профунькал тренд гривны, утверждая неправильные доводы, но скорее себя лохом не считает.Как раз в форуме более значимо именно быть человеком, а не специалистом.Мне, например, форум не даёт каких то материальных привилегий, гораздо больше моральных.Что и где и как продавать и покупать, я обычно принимаю решение ну никак не из форума.Форум даёт общее представление ситуации.Мне тут тоже многое не нравится, но не может же быть всё так как нам хочется.Бывает и психанёшь, но в грязь марать из за этого не нужно других.В грязь только врагов и беспощадно.А между ресурсами разве мы враги.Я поддержал Ореста в том, что он в разных местах общается, хотя он неправильно принял слово перебежчик, адресованное самураю.Жаль такое там читать,а колво посещений говорит само за себя. И сильно обделаются все недоброжелатели и не дотянут до нашего рейтинга, и найдутся сотни тысяч, кот будут читать Витла и дружную Ко, и всех кто сочтёт нужным поучаствовать в обсуждении и здесь и в трамвае.И зелёные буквы не забываем отметить, как особо полезные,а дрязги - это неотъемлимая черта нашего общества, они будут всегда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.