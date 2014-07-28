RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 988989990991
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:29

Очкарик

Аграриям, ИМХО, рано. Надо у Улана спросить.

Да, он же написал принадлежность к агросектору.А я написал, т к в обсуждениях и в сети неоднократно встречал инфу, мол аграрии смещают сроки своих валютных махинаций, чтобы не терять на сезонности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14235
З нами з: 04.05.10
Подякував: 618 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 01:41

  Vitl написав:Очкарик

Аграриям, ИМХО, рано. Надо у Улана спросить.

Да, он же написал принадлежность к агросектору.А я написал, т к в обсуждениях и в сети неоднократно встречал инфу, мол аграрии смещают сроки своих валютных махинаций, чтобы не терять на сезонности.

Задавал вопрос Orest"у, но он что-то пропал. Ответили другие. Посмотрите здесь - https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9951
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3124 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:46

  ЛАД написав:
  Vitl написав:Очкарик

Аграриям, ИМХО, рано. Надо у Улана спросить.

Да, он же написал принадлежность к агросектору.А я написал, т к в обсуждениях и в сети неоднократно встречал инфу, мол аграрии смещают сроки своих валютных махинаций, чтобы не терять на сезонности.

Задавал вопрос Orest"у, но он что-то пропал. Ответили другие. Посмотрите здесь - https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555


Я сходил по ссылке и осталось неоднозначное впечатление :(
- по агросектору собственно та же неопределённость, о кот я написал, в плане того, что сроки валютных оборотов меняются, только обрамлено как то описательно, типа зерно, типа механизмы...Т е какой то конкретики и закономерности нет.
- а вот плевок в этот форум мне не понравился.Мне вообще не нравится хоть уничижение хоть превозношение личностей.Если честно, то кроме ЛБА и может ещё пару человек все остальные просто обычные среднестатические личности, которые отличаются конечно друг от друга, но не являются какими то звёздами и ошибаются так же как все и имеют в чём то несовершенные знания и искажённые взгляды.Тот же музыкант в определённые моменты абсолютно профунькал тренд гривны, утверждая неправильные доводы, но скорее себя лохом не считает.Как раз в форуме более значимо именно быть человеком, а не специалистом.Мне, например, форум не даёт каких то материальных привилегий, гораздо больше моральных.Что и где и как продавать и покупать, я обычно принимаю решение ну никак не из форума.Форум даёт общее представление ситуации.Мне тут тоже многое не нравится, но не может же быть всё так как нам хочется.Бывает и психанёшь, но в грязь марать из за этого не нужно других.В грязь только врагов и беспощадно.А между ресурсами разве мы враги.Я поддержал Ореста в том, что он в разных местах общается, хотя он неправильно принял слово перебежчик, адресованное самураю.Жаль такое там читать,а колво посещений говорит само за себя. И сильно обделаются все недоброжелатели и не дотянут до нашего рейтинга, и найдутся сотни тысяч, кот будут читать Витла :D и дружную Ко, и всех кто сочтёт нужным поучаствовать в обсуждении и здесь и в трамвае.И зелёные буквы не забываем отметить, как особо полезные,а дрязги - это неотъемлимая черта нашего общества, они будут всегда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14235
З нами з: 04.05.10
Подякував: 618 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 988989990991
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5380
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6588
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4081
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3690)
29.07.2018 17:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.