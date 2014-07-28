Додано: Нед 29 лип, 2018 16:46

ЛАД написав: Vitl написав: Очкарик



Аграриям, ИМХО, рано. Надо у Улана спросить.



Да, он же написал принадлежность к агросектору.А я написал, т к в обсуждениях и в сети неоднократно встречал инфу, мол аграрии смещают сроки своих валютных махинаций, чтобы не терять на сезонности. Аграриям, ИМХО, рано. Надо у Улана спросить.Да, он же написал принадлежность к агросектору.А я написал, т к в обсуждениях и в сети неоднократно встречал инфу, мол аграрии смещают сроки своих валютных махинаций, чтобы не терять на сезонности.

Задавал вопрос Orest"у, но он что-то пропал. Ответили другие. Посмотрите здесь - https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5555 Задавал вопрос"у, но он что-то пропал. Ответили другие. Посмотрите здесь -

Я сходил по ссылке и осталось неоднозначное впечатление- по агросектору собственно та же неопределённость, о кот я написал, в плане того, что сроки валютных оборотов меняются, только обрамлено как то описательно, типа зерно, типа механизмы...Т е какой то конкретики и закономерности нет.- а вот плевок в этот форум мне не понравился.Мне вообще не нравится хоть уничижение хоть превозношение личностей.Если честно, то кроме ЛБА и может ещё пару человек все остальные просто обычные среднестатические личности, которые отличаются конечно друг от друга, но не являются какими то звёздами и ошибаются так же как все и имеют в чём то несовершенные знания и искажённые взгляды.Тот же музыкант в определённые моменты абсолютно профунькал тренд гривны, утверждая неправильные доводы, но скорее себя лохом не считает.Как раз в форуме более значимо именно быть человеком, а не специалистом.Мне, например, форум не даёт каких то материальных привилегий, гораздо больше моральных.Что и где и как продавать и покупать, я обычно принимаю решение ну никак не из форума.Форум даёт общее представление ситуации.Мне тут тоже многое не нравится, но не может же быть всё так как нам хочется.Бывает и психанёшь, но в грязь марать из за этого не нужно других.В грязь только врагов и беспощадно.А между ресурсами разве мы враги.Я поддержал Ореста в том, что он в разных местах общается, хотя он неправильно принял слово перебежчик, адресованное самураю.Жаль такое там читать,а колво посещений говорит само за себя. И сильно обделаются все недоброжелатели и не дотянут до нашего рейтинга, и найдутся сотни тысяч, кот будут читать Витлаи дружную Ко, и всех кто сочтёт нужным поучаствовать в обсуждении и здесь и в трамвае.И зелёные буквы не забываем отметить, как особо полезные,а дрязги - это неотъемлимая черта нашего общества, они будут всегда.