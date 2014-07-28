Я сходил по ссылке и осталось неоднозначное впечатление - по агросектору собственно та же неопределённость, о кот я написал, в плане того, что сроки валютных оборотов меняются, только обрамлено как то описательно, типа зерно, типа механизмы...Т е какой то конкретики и закономерности нет. - а вот плевок в этот форум мне не понравился.Мне вообще не нравится хоть уничижение хоть превозношение личностей.Если честно, то кроме ЛБА и может ещё пару человек все остальные просто обычные среднестатические личности, которые отличаются конечно друг от друга, но не являются какими то звёздами и ошибаются так же как все и имеют в чём то несовершенные знания и искажённые взгляды.Тот же музыкант в определённые моменты абсолютно профунькал тренд гривны, утверждая неправильные доводы, но скорее себя лохом не считает.Как раз в форуме более значимо именно быть человеком, а не специалистом.Мне, например, форум не даёт каких то материальных привилегий, гораздо больше моральных.Что и где и как продавать и покупать, я обычно принимаю решение ну никак не из форума.Форум даёт общее представление ситуации.Мне тут тоже многое не нравится, но не может же быть всё так как нам хочется.Бывает и психанёшь, но в грязь марать из за этого не нужно других.В грязь только врагов и беспощадно.А между ресурсами разве мы враги.Я поддержал Ореста в том, что он в разных местах общается, хотя он неправильно принял слово перебежчик, адресованное самураю.Жаль такое там читать,а колво посещений говорит само за себя. И сильно обделаются все недоброжелатели и не дотянут до нашего рейтинга, и найдутся сотни тысяч, кот будут читать Витла и дружную Ко, и всех кто сочтёт нужным поучаствовать в обсуждении и здесь и в трамвае.И зелёные буквы не забываем отметить, как особо полезные,а дрязги - это неотъемлимая черта нашего общества, они будут всегда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl Согласен с Вами практически во всём. Правда, плевка не заметил (или не обратил внимание?). Если Вы о "неадекватах", то такие, действительно, здесь есть. Возможно, и там тоже - очень давно там не был, не могу сказать. Но здесь стало сложно получать даже "общее представление ситуации". Раньше, при всех спорах, обстановка была более доброжелательной. Сегодня некоторые излишне политизируют свои подходы к чисто экономическим вопросам. Это искажает объективную картину.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Останемся сами собой , что очень не плохо. Разное видится под разными углами зрения(чтения).Я много лет назад был в форуме, где дуэт чай с о ксаной зажигали, помню, что о других ресурсах всегда отзывались положительно и ссылались.т е смысл разделения состоял не в том, что мы хорошие а они плохие, а в том где кто прижился и подружился. ПС воскресное доп - в опу на роликах я не верю, дуэт существует много лет и очевидно взял паузу.Не могу сказать, когда, но грядёт появление 0_0.Как это будет срежиссировано, я не знаю, но по логике 99%.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:ПС воскресное доп - в опу на роликах я не верю, дуэт существует много лет и очевидно взял паузу.Не могу сказать, когда, но грядёт появление 0_0.Как это будет срежиссировано, я не знаю, но по логике 99%.
Vitl написав:ПС воскресное доп - в опу на роликах я не верю, дуэт существует много лет и очевидно взял паузу.Не могу сказать, когда, но грядёт появление 0_0.Как это будет срежиссировано, я не знаю, но по логике 99%.
Плюсую. Шерлок Холмс відпочиває.
Чай, когда вы с Ксюшей зажигали, это даже надоедало, доставало.Ну ты и сам помнишь, что многие жаловались.А теперь даже как то не хватает.Скорее всего потому, что стало скучнее, злее.Я считаю, что кроме конкурсов по угадыванию курса можно напрячься и придумать в форуме массу других интересных вещей.Например такой конкурс, в контексте валютного форума - как отличить богатого человека от не очень на улице в общественном месте.Кто даст самое подходящее описание, тому Чай пришлёт маленький приз. Я начну...Скорее этот человек будет одет скромно, но со вкусом.Одежда будет брендовой, но не ярлыками наружу, чтобы все прочитали.Скорее будет просматриваться хороший лук, а не разносортица.Причёска будет аккуратной, но возможно не брит(сужу по себе )Вещи не будут напиханы в карманы.Обувь...а вот обувь будет однозначно шикарной и дорогой.Ну и что то типа клатча. тоже однозначно шикарного, раз уж в карманы не будем ничего класть.вариант с авто пока не рассматриваем, т к тут будет очень много вариантов и потеряется смысл.Ну пока что всё.Пока я на первом месте, т к моё описание единственное Кто попробует ещё, приз ждёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:ПС воскресное доп - в опу на роликах я не верю, дуэт существует много лет и очевидно взял паузу.Не могу сказать, когда, но грядёт появление 0_0.Как это будет срежиссировано, я не знаю, но по логике 99%.
Плюсую. Шерлок Холмс відпочиває.
Чай, когда вы с Ксюшей зажигали, это даже надоедало, доставало.Ну ты и сам помнишь, что многие жаловались.А теперь даже как то не хватает.Скорее всего потому, что стало скучнее, злее.
Згоден.Тоді не всім подобалось.Скаржились по-ділу,бо ми порушували правила форуму. А зараз більшість думає так,як і Ви - "не вистачає Ксюхи". Але Ксюхи вже не буде. Така сама ситуація і з Лібо.В нього жодного профільного повідомлення.Проте це цікава людина,впевнений,що "душа компанії".Таких людей називають "сіль землі".
tea Але Ксюхи вже не буде. Така сама ситуація і з Лібо.В нього жодного профільного повідомлення.Проте це цікава людина,впевнений,що "душа компанії".Таких людей називають "сіль землі".
Раз воскресный день, то коротко отвечу, что жду(нужно) кто то другой, замена а либо умный и интересный парень, но у него муравьи в голове.Он как и многие националисты не понимает происходящего и того, что нас ждёт впереди в плане наций.Они не понимают, насколько глубоко переплелись украинский и русский народ, не понимают кто и зачем и между кем сейчас воюет.Если следовать его мыслям, то свою жену русскую, я должен ночью топором зарубить просто за то, что она русская Так что ли В этом и беда, что кровь и моча залили глаза многим людям и они перестали соображать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.