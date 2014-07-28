freeze написав: tea написав:
Але по факту виявилось,що щось поки що не спрацьовує наповну.
Чай, я там сразу сказал - вся проблема в долгих, малопонятных и запутанных правилах.
Условия конкурса - это должно быть 2-3 строчки.
Насколько я азартен и люблю забиться, но и я мимо.
Там для розуміння немає нічого складного.Кожні два тижні діапазон зменшується на 25 копійок.Ось Вам одна строчка.
Правила детально розписані в тому,як правильно визначити переможця,бо однією строчкою це не опишеш.Ну і ще декілька запобіжників.
П.С.В мене був один випадок,після якого я ретельно виписую правила,щоб не можна було по різному тлумачити.
14 червня на гілці КРЖН я дав прогноз з 3 пунктів на червень 2019 року,тобто через рік.
1.За рік (до 13 червня) ціни на оренду 1-кімнатної квартир в Києві підростуть не менше,ніж на 20%,по сайту Бомбер,тобто з 305 до 365 доларів.
2.Курс долара станом на 13 червня 2019 року буде не вище 26.60 в Києві в зелених буквах.
3.Середня зарплата через рік в Києві буде не менше 17 тис.грн.(сайт Мінфін).
Здавалось би - все чітко написано.Фейслес зі мною погодився і виставив пропозицію коньяку для того,хто ризикне,не погодиться і заперечить хоча б один з трьох пунктів.
І от один форумчанин не так розтлумачив 3 пункт.Пише - ти ж,Чай,написав,що подивимось середню зарплату в червні.А в червні на сайті Мінфіна буде зарплата за квітень,от значить її і беремо.
Здавалось би,всі зрозуміли три пункти правильно,а той,хто вирішив вступити в спір,розтлумачив третій пункт так.
Після того я вирішив,що краще чітко розписати всі правила,щоб у жодної людини не було двох тлумачень одного речення.