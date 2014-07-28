Vitl написав: а либо умный и интересный парень, но у него муравьи в голове.Он как и многие националисты не понимает происходящего и того, что нас ждёт впереди в плане наций.Они не понимают, насколько глубоко переплелись украинский и русский народ, не понимают кто и зачем и между кем сейчас воюет.Если следовать его мыслям, то свою жену русскую, я должен ночью топором зарубить просто за то, что она русская Так что ли В этом и беда, что кровь и моча залили глаза многим людям и они перестали соображать
Лібо - цікава людина.В 90% випадках він жартує.Просто не всі це можуть зрозуміти. Тому не рубайте нікого сокирою.
Vitl написав:Я считаю, что кроме конкурсов по угадыванию курса можно напрячься и придумать в форуме массу других интересных вещей.
Гілка ж валютна,тому я й запропонував багаторівневий цікавий,на мою думку,конкурс. Трохи розкрию таємницю.Спочатку правила конкурсу були вдвічі менші.Я їх надіслав Фейслесу для узгодження з адміністрацією.Фейслес надіслав у відповідь 6 пунктів,де він бачив ризики для чесного конкурсу.Я з ним погодився,тому правила розписав вдвічі більші.Суть конкурсу не змінилась,проте тепер все чітко можно зрозуміти. Резюме від адміністрації було таке,що цікавий конкурс,ідея цікава. Але по факту виявилось,що щось поки що не спрацьовує наповну. Можливо,пізніше долучиться більше бажаючих.
tea написав:Але по факту виявилось,що щось поки що не спрацьовує наповну.
Чай, я там сразу сказал - вся проблема в долгих, малопонятных и запутанных правилах. Условия конкурса - это должно быть 2-3 строчки. Насколько я азартен и люблю забиться, но и я мимо.
Там для розуміння немає нічого складного.Кожні два тижні діапазон зменшується на 25 копійок.Ось Вам одна строчка. Правила детально розписані в тому,як правильно визначити переможця,бо однією строчкою це не опишеш.Ну і ще декілька запобіжників. П.С.В мене був один випадок,після якого я ретельно виписую правила,щоб не можна було по різному тлумачити. 14 червня на гілці КРЖН я дав прогноз з 3 пунктів на червень 2019 року,тобто через рік. 1.За рік (до 13 червня) ціни на оренду 1-кімнатної квартир в Києві підростуть не менше,ніж на 20%,по сайту Бомбер,тобто з 305 до 365 доларів. 2.Курс долара станом на 13 червня 2019 року буде не вище 26.60 в Києві в зелених буквах. 3.Середня зарплата через рік в Києві буде не менше 17 тис.грн.(сайт Мінфін). Здавалось би - все чітко написано.Фейслес зі мною погодився і виставив пропозицію коньяку для того,хто ризикне,не погодиться і заперечить хоча б один з трьох пунктів. І от один форумчанин не так розтлумачив 3 пункт.Пише - ти ж,Чай,написав,що подивимось середню зарплату в червні.А в червні на сайті Мінфіна буде зарплата за квітень,от значить її і беремо. Здавалось би,всі зрозуміли три пункти правильно,а той,хто вирішив вступити в спір,розтлумачив третій пункт так. Після того я вирішив,що краще чітко розписати всі правила,щоб у жодної людини не було двох тлумачень одного речення.
tea написав:[ Резюме від адміністрації було таке,що цікавий конкурс,ідея цікава. Але по факту виявилось,що щось поки що не спрацьовує наповну. Можливо,пізніше долучиться більше бажаючих.
Может был смысл первый раз провести его без взносов за символический приз от портала. Тут ведь возможно проблема не в самих суммах, а в том что народ просто не хочет делать сами переводы.
Все оглядываются на соседа, когда он первый сделает взнос и станет участником.
Я так понимаю если никто не делал ставку по 100 грн, то 1000 грн через пару месяцев тем более никто не сделает. Может действительно нужно сделать символические 10, 20, ... грн взносов - может дело пойдет. А может народ хочет поощрительных призов за 2, 3, ... места. А так, правила конкурса слишком детально расписаны и понятны, просто нужно было их чуть по-проще написать или нарисовать, а детальное описание внизу где-то. А то люди заходят, видят многабукаф - ниасилю - уснуПокаДочитаю и уходят. Ну и плюс, видимо не всем нравится источник курсов, о чем там писали люди.