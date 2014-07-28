Додано: Нед 29 лип, 2018 20:56

freeze написав: tea написав: Але по факту виявилось,що щось поки що не спрацьовує наповну. Але по факту виявилось,що щось поки що не спрацьовує наповну.



Чай, я там сразу сказал - вся проблема в долгих, малопонятных и запутанных правилах.

Условия конкурса - это должно быть 2-3 строчки.

Насколько я азартен и люблю забиться, но и я мимо. Чай, я там сразу сказал - вся проблема в долгих, малопонятных и запутанных правилах.Условия конкурса - это должно быть 2-3 строчки.Насколько я азартен и люблю забиться, но и я мимо.

Там для розуміння немає нічого складного.Кожні два тижні діапазон зменшується на 25 копійок.Ось Вам одна строчка.Правила детально розписані в тому,як правильно визначити переможця,бо однією строчкою це не опишеш.Ну і ще декілька запобіжників.П.С.В мене був один випадок,після якого я ретельно виписую правила,щоб не можна було по різному тлумачити.14 червня на гілці КРЖН я дав прогноз з 3 пунктів на червень 2019 року,тобто через рік.1.За рік (до 13 червня) ціни на оренду 1-кімнатної квартир в Києві підростуть не менше,ніж на 20%,по сайту Бомбер,тобто з 305 до 365 доларів.2.Курс долара станом на 13 червня 2019 року буде не вище 26.60 в Києві в зелених буквах.3.Середня зарплата через рік в Києві буде не менше 17 тис.грн.(сайт Мінфін).Здавалось би - все чітко написано.Фейслес зі мною погодився і виставив пропозицію коньяку для того,хто ризикне,не погодиться і заперечить хоча б один з трьох пунктів.І от один форумчанин не так розтлумачив 3 пункт.Пише - ти ж,Чай,написав,що подивимось середню зарплату в червні.А в червні на сайті Мінфіна буде зарплата за квітень,от значить її і беремо.Здавалось би,всі зрозуміли три пункти правильно,а той,хто вирішив вступити в спір,розтлумачив третій пункт так.Після того я вирішив,що краще чітко розписати всі правила,щоб у жодної людини не було двох тлумачень одного речення.