Давайте перейдемо для обговорення на профільну гілку.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:06
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:44
Правильно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:47
То же самое.Это как резюме или подобное.Должно быть кратким и обзорным.Я даже по секрету скажу. что длинные посты Ореста и АС и ДС полностью почти никогда не читаю.Не хочу обидеть, отдаю должное за труд.Но труд сизифов.а если открывать ещё ссылки из поста, то на него уходит время, кот я выделяю на прочтение всех интересующих тем.А не много ли, хотите, пэйсатели Подумайте над этим, думаю, что большинство делает также.Разве кому заняться нехреном
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:54
Я всегда говорю. что общаться хоть везде никто не запрещал, даже наоборот, это делает шире кругозор.Но когда туда сваливают и потом заявляют, что вани лутше, то это наводит на обратные мысли.А ошибаются так же как и все как и мы, т е ванг и ностриков там не водится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|