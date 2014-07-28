Давайте перейдемо для обговорення на профільну гілку.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 19:06
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:44
Правильно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:47
То же самое.Это как резюме или подобное.Должно быть кратким и обзорным.Я даже по секрету скажу. что длинные посты Ореста и АС и ДС полностью почти никогда не читаю.Не хочу обидеть, отдаю должное за труд. если открывать ещё ссылки из поста, то на него уходит время, кот я выделяю на прочтение всех интересующих тем.
Востаннє редагувалось Vitl в Пон 30 лип, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:54
Я всегда говорю. что общаться хоть везде никто не запрещал, даже наоборот, это делает шире кругозор.Но когда туда сваливают и потом заявляют, что вани лутше, то это наводит на обратные мысли.А ошибаются так же как и все как и мы, т е ванг и ностриков там не водится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:05
Там в правилах нічого складного немає.Входите в конкурс один раз і кожні два тижні звужуєте прогноз на 25 копійок.
Ось Вам правила одним реченням.Що складного?
А з 4 етапу йдемо на радикальне зниження ставок - почнемо з 10 грн.
topic216630.html?start=260
Востаннє редагувалось tea в Пон 30 лип, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 лип, 2018 22:22
prodigyЗбирайтеся всі ,хочу почитати Вас недороблених імбіцилів ,від тебе іншого і не чекав .Гавкни ще щось мудаче.
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