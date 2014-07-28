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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 990991992993
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:06

  Alex2007 написав:Я так понимаю если никто не делал ставку по 100 грн, то 1000 грн через пару месяцев тем более никто не сделает. :roll: Может действительно нужно сделать символические 10, 20, ... грн взносов - может дело пойдет.

Давайте перейдемо для обговорення на профільну гілку.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:44

  tea написав:
  Alex2007 написав:Я так понимаю если никто не делал ставку по 100 грн, то 1000 грн через пару месяцев тем более никто не сделает. :roll: Может действительно нужно сделать символические 10, 20, ... грн взносов - может дело пойдет.

Давайте перейдемо для обговорення на профільну гілку.

Правильно :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:47

  freeze написав:
  tea написав:Але по факту виявилось,що щось поки що не спрацьовує наповну.


Чай, я там сразу сказал - вся проблема в долгих, малопонятных и запутанных правилах.
Условия конкурса - это должно быть 2-3 строчки.
Насколько я азартен и люблю забиться, но и я мимо.


То же самое.Это как резюме или подобное.Должно быть кратким и обзорным.Я даже по секрету скажу. что длинные посты Ореста и АС и ДС полностью почти никогда не читаю.Не хочу обидеть, отдаю должное за труд. если открывать ещё ссылки из поста, то на него уходит время, кот я выделяю на прочтение всех интересующих тем.
Востаннє редагувалось Vitl в Пон 30 лип, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:54

  чик написав:результаты у соседей - 5,5% угадало...
Зображення


Я всегда говорю. что общаться хоть везде никто не запрещал, даже наоборот, это делает шире кругозор.Но когда туда сваливают и потом заявляют, что вани лутше, то это наводит на обратные мысли.А ошибаются так же как и все как и мы, т е ванг и ностриков там не водится. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:05

  Vitl написав:То же самое.Это как резюме или подобное.Должно быть кратким и обзорным.

Там в правилах нічого складного немає.Входите в конкурс один раз і кожні два тижні звужуєте прогноз на 25 копійок.
Ось Вам правила одним реченням.Що складного?
А з 4 етапу йдемо на радикальне зниження ставок - почнемо з 10 грн.
topic216630.html?start=260
Востаннє редагувалось tea в Пон 30 лип, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Цікаво пан Орест буде тут писати ,бо бачу що "нишпорка" Vitl в цьоиу вже не має потреби ,судячи з його виправлених імбіцильних перлів. Бо, це як плюнути в лице господарю ,якому п"яти нещодавно лизав .Таке життя щуряче. :lol: :lol: :lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 02:42

  tea написав:
  Vitl написав:tea
Але Ксюхи вже не буде.

Раз воскресный день, то коротко отвечу, что жду(нужно) кто то другой, замена :)

Віталію - ну якщо я Вам скажу,що Ксюха щодня заходить на форум і часто пише повідомлення - повірите?
Якщо не повірите мені - нехай ЛАД Вам підтверить у приватних повідомленнях.

Чай, что я могу подтвердить?
Я не знаком ни с Оксаной, ни с тем ником, о кот. Вы утверждаете, что это реинкарнация Оксаны.
Могу только подтвердить, что Вы мне об этом писали.

P.s. Касательно совета, кот. Вы мне давали. Как видите, мне недостаточно не обсуждать действия администрации. В воскресенье я этого не делал, обсуждал разве что Арестовича и ответил вашему другу, но баню получил. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 03:21

  чик написав:результаты у соседей - 5,5% угадало...
......

Поэтому стараюсь не делать прогнозов и не участвовать в конкурсах. :)
Практика показывает, что это чистая лотерея.
На форекспф было время отслеживал прогнозы от серьёзных банков. Во-первых, заметно отличались друг от друга, во-вторых, очень часто не исполнялись. :)
Так было и у нас в начале года.

SAndriy1
Добрий день! Ще незрозуміло хто вгадав, бо ще є два дні!

Ну угадают не 5,5%, а 4,64%. Большая разница? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 лип, 2018 03:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 03:30

Перес де Куэльяр, Вы в контексте выложили хорошую ссылку на монолог из "Зелёной мили".
Там хорошие слова: "Я устал, что все люди жестоки и беспощадны".
Может надо их чаще вспоминать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
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  #<1 ... 990991992993
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