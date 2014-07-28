Давайте перейдемо для обговорення на профільну гілку.
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:06
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:44
Правильно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:47
То же самое.Это как резюме или подобное.Должно быть кратким и обзорным.Я даже по секрету скажу. что длинные посты Ореста и АС и ДС полностью почти никогда не читаю.Не хочу обидеть, отдаю должное за труд. если открывать ещё ссылки из поста, то на него уходит время, кот я выделяю на прочтение всех интересующих тем.
Востаннє редагувалось Vitl в Пон 30 лип, 2018 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:54
Я всегда говорю. что общаться хоть везде никто не запрещал, даже наоборот, это делает шире кругозор.Но когда туда сваливают и потом заявляют, что вани лутше, то это наводит на обратные мысли.А ошибаются так же как и все как и мы, т е ванг и ностриков там не водится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:05
Там в правилах нічого складного немає.Входите в конкурс один раз і кожні два тижні звужуєте прогноз на 25 копійок.
Ось Вам правила одним реченням.Що складного?
А з 4 етапу йдемо на радикальне зниження ставок - почнемо з 10 грн.
topic216630.html?start=260
Востаннє редагувалось tea в Пон 30 лип, 2018 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 лип, 2018 02:42
Чай, что я могу подтвердить?
Я не знаком ни с Оксаной, ни с тем ником, о кот. Вы утверждаете, что это реинкарнация Оксаны.
Могу только подтвердить, что Вы мне об этом писали.
P.s. Касательно совета, кот. Вы мне давали. Как видите, мне недостаточно не обсуждать действия администрации. В воскресенье я этого не делал, обсуждал разве что Арестовича и ответил вашему другу, но баню получил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Вів 31 лип, 2018 03:21
Поэтому стараюсь не делать прогнозов и не участвовать в конкурсах.
Практика показывает, что это чистая лотерея.
На форекспф было время отслеживал прогнозы от серьёзных банков. Во-первых, заметно отличались друг от друга, во-вторых, очень часто не исполнялись.
Так было и у нас в начале года.
SAndriy1
Ну угадают не 5,5%, а 4,64%. Большая разница?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 лип, 2018 03:31, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Вів 31 лип, 2018 03:30
Перес де Куэльяр, Вы в контексте выложили хорошую ссылку на монолог из "Зелёной мили".
Там хорошие слова: "Я устал, что все люди жестоки и беспощадны".
Может надо их чаще вспоминать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:34
prodigy
Ваш утренний пост успел прочитать до того, как его удалили.
Поверьте, я не настолько наивен, чтобы рассчитывать на перевоспитание взрослого человека, тем более на форуме.
Но можно, в принципе, приучить к большей сдержанности. Конечно, для администрации это было бы проще.
А Перес, в принципе, умный человек, но, похоже, с чересчур большим самомнением и нетерпимостью к чужому мнению.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:14
Віталію - вгадали на 100%.
Сьогодні Ксюха з"явилась на валютній гілці.
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