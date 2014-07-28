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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:44
Долго многие ждали долгожданный откат.Рынок работает очень так как положено. вопреки ожиданиям большинства.Свн рулит, доллар растёт.Мало пока что к сожалению.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Мы, Очкарики, ждали!
Но чё-то мелкий получился, надо бы до 26,8.
Ну и так ничего.
А вот Липтон ждет снова вверх:
По любому нам с тобой надо будет плюсануть, если угадал
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:43
Очкарик
По любому нам с тобой надо будет плюсануть, если угадал
Я его даже выпью
Приват к вечеру набросил вверх, все подтягиваются.Вот вот 27 из сопротивления превратится в поддержку.Да простят меня нелюбители та.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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