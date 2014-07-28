Додано: Вів 31 лип, 2018 17:44

Долго многие ждали долгожданный откат.Рынок работает очень так как положено. вопреки ожиданиям большинства.Свн рулит, доллар растёт.Мало пока что к сожалению.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.