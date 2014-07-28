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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 991992993994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:44

Долго многие ждали долгожданный откат.Рынок работает очень так как положено. вопреки ожиданиям большинства.Свн рулит, доллар растёт.Мало пока что к сожалению.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Долго многие ждали долгожданный откат


Мы, Очкарики, ждали!
Но чё-то мелкий получился, надо бы до 26,8.
Ну и так ничего.
А вот Липтон ждет снова вверх:
  tea написав:
  edvardd написав:в обед окна светили 27-27,10

Думаю,що завтра до вечора 27.ХХ на купівлю побачимо у всіх містах.


По любому нам с тобой надо будет плюсануть, если угадал :lol:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:43

Очкарик
По любому нам с тобой надо будет плюсануть, если угадал :lol:

Я его даже выпью :)
Приват к вечеру набросил вверх, все подтягиваются.Вот вот 27 из сопротивления превратится в поддержку.Да простят меня нелюбители та. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Привет!
Понравилась статья, делюсь:
http://www.msn.com/en-us/money/markets/ ... ocid=ientp
Play smart
ulanusa1
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