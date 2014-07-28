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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 992993994995
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:27

  Vitl написав:Теперь по поводу интриги, даже ЛАД написал, что не знает кто бывшая особа. расскажи или намекни, всем в форуме интересны интрижки, это жизнь...

Та вже практично всі на валютній гілці знають - хто писав під ніком О_О.
Це Нікульченко Олександр Григорович,харків"янин,1955 р.н.Після того,як ГАДФЛІ написав,що під ніком О_О пише чоловік,О_О більше не було,зате Олександр Григорович зареєстрував ще три ніки - Толевас,Траст і Сінус.
З останнього писав вчора.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:39

  Очкарик написав:А в Кийове я ещё не видел 27 на покупку.

Очкарик - окуляри протріть. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:38

  tea написав:
  Vitl написав:Теперь по поводу интриги, даже ЛАД написал, что не знает кто бывшая особа. расскажи или намекни, всем в форуме интересны интрижки, это жизнь...

Та вже практично всі на валютній гілці знають - хто писав під ніком О_О.
Це Нікульченко Олександр Григорович,харків"янин,1955 р.н.Після того,як ГАДФЛІ написав,що під ніком О_О пише чоловік,О_О більше не було,зате Олександр Григорович зареєстрував ще три ніки - Толевас,Траст і Сінус.
З останнього писав вчора.


Интересная информация.Закулисная жизнь форума является интрижкой.Но со своей колокольни подвергну сомнению утверждение о 3х никах.Синус - это старый форумчанин, я его помню.Он уходил, а теперь вернувшись, достаточно явно выражает то, что накипело.Вроде бы у О_О не было к форуму обид.ну та й ладно, нехай каждый живёт своим.
ПС Киев действительно отстаёт по росту курса.ну во вс сл по сводкам ДС.По частным заявкам думаю все уже поняли что 27 не только в Украине но и в Африке 27, тем более что МБ вплотную приблизился .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 992993994995
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