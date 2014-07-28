Vitl написав:Теперь по поводу интриги, даже ЛАД написал, что не знает кто бывшая особа. расскажи или намекни, всем в форуме интересны интрижки, это жизнь...
Та вже практично всі на валютній гілці знають - хто писав під ніком О_О. Це Нікульченко Олександр Григорович,харків"янин,1955 р.н.Після того,як ГАДФЛІ написав,що під ніком О_О пише чоловік,О_О більше не було,зате Олександр Григорович зареєстрував ще три ніки - Толевас,Траст і Сінус. З останнього писав вчора.
Vitl написав:Теперь по поводу интриги, даже ЛАД написал, что не знает кто бывшая особа. расскажи или намекни, всем в форуме интересны интрижки, это жизнь...
Та вже практично всі на валютній гілці знають - хто писав під ніком О_О. Це Нікульченко Олександр Григорович,харків"янин,1955 р.н.Після того,як ГАДФЛІ написав,що під ніком О_О пише чоловік,О_О більше не було,зате Олександр Григорович зареєстрував ще три ніки - Толевас,Траст і Сінус. З останнього писав вчора.
Интересная информация.Закулисная жизнь форума является интрижкой.Но со своей колокольни подвергну сомнению утверждение о 3х никах.Синус - это старый форумчанин, я его помню.Он уходил, а теперь вернувшись, достаточно явно выражает то, что накипело.Вроде бы у О_О не было к форуму обид.ну та й ладно, нехай каждый живёт своим. ПС Киев действительно отстаёт по росту курса.ну во вс сл по сводкам ДС.По частным заявкам думаю все уже поняли что 27 не только в Украине но и в Африке 27, тем более что МБ вплотную приблизился .
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ещё по курсу.Есть целая категория людей, кот ориентируются только на банки.На то есть причины, и я их вполне понимаю.Так вот в большинстве адекватных банков продажа 27,10-20.всякие юнексы, где то ограничения, то нэту доллара или гривны - не в счёт.А покупка 26,80-90.Т о ЧР впихуется внутрь этих рамок с покупкой 27 и продажей 27,10-15.На момент примерно такая ситуёвина.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Статья о лидирующем показателе рыночной коррекции. "Индексе Баффета" = совокупная стоимость акций на бирже / ВВП США. Вполне логичная формула, определяющая перегрев фондового рынка США. На текущий момент мы бьем все исторические рекорды. Для примера, есть такой график: https://www.macrotrends.net/2574/dow-to-gdp-ratio-chart
По той же логике работает еще один показатель, что то вроде ROI (Return on Investment), только они его называют PE (Price/Earnings) и числитель со знаменателем поменяны местами. Считается как Общая стоимость акций на бирже / Прибыль компаний, которые торгуются на бирже. При нормальной доходности на акцию ~5% в год, показатель PE должен стремиться где-то к 20. Этот показатель на текущий момент не показывает ничего критичного, но он очень поздний и очень резкий. Прошлый кризис начался с проблем в ипотеке весной 2007, а этот показатель отразил падение прибылей только в сентябре 2008 после банкротства Лемана. Пример тут: https://www.macrotrends.net/2577/sp-500 ... ings-chart